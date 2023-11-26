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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 10:29

В Тюмени до 2026 года численность населения увеличится на 30 тысяч

Тюмень не станет городом-миллионником в ближайшие три года

26 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Тюмени до 2026 года численность населения увеличится на 30 тысяч

Предварительный прогноз роста численности населения представлен в проекте бюджета города на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов.
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В документе указано, что к концу 2023 года численность населения Тюмени достигнет 864,8 тысяч человек, тогда как на конец 2022 года этот показатель составлял 855,6 тысяч человек.

В 2023 году число жителей областной столицы увеличится еще на 10 тысяч человек — до 874,4 тысяч. К 2026 году число жителей города возрастет до 894,9 тысяч, отмечено в документе.

В целом по области численность населения к концу этого года достигнет 1 миллион 613 тысяч миллионов человек (убыль составит 7,4 тысяч). К 2026 году в регионе, по прогнозам, будут проживать 1 миллион 644 тысячи человек.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появились 13,5 тысяч детей. В 130 семьях родились двойни, в четырех — тройни.

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