Тюмень не станет городом-миллионником в ближайшие три года

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В документе указано, что к концу 2023 года численность населения Тюмени достигнет 864,8 тысяч человек, тогда как на конец 2022 года этот показатель составлял 855,6 тысяч человек.
В 2023 году число жителей областной столицы увеличится еще на 10 тысяч человек — до 874,4 тысяч. К 2026 году число жителей города возрастет до 894,9 тысяч, отмечено в документе.
В целом по области численность населения к концу этого года достигнет 1 миллион 613 тысяч миллионов человек (убыль составит 7,4 тысяч). К 2026 году в регионе, по прогнозам, будут проживать 1 миллион 644 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появились 13,5 тысяч детей. В 130 семьях родились двойни, в четырех — тройни.