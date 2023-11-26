В Тюменской области в следующем году снимут фильм о семье Романовых

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По его словам, работа над картиной стартует в марте 2024 года. В основу сюжета ляжет одноименная книга тюменского писателя Сергея Козлова, выпущенная в 2021 году. Вв настоящее время идет подготовка к началу работы.
По словам Урушева, участие в съемках фильма могут принять жители Тюменской области — тюменцы смогут попробовать себя в роли актеров массовки нового фильма.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре в широкий прокат вышла комедия тюменского режиссера Алексея Южакова «Папаша в бегах». Фильм получил хорошую оценку от тюменского губернатора Александра Моора. Глава региона отметил, что фильм получился динамичным, смешным и с глубоким смыслом.