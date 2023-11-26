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В Тюменской области весной начнутся съемки фильма о Романовых

В Тюменской области в следующем году снимут фильм о семье Романовых

26 ноября 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюменской области весной начнутся съемки фильма о Романовых

В следующем году в Тобольске начнутся съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». Об этом сообщил генеральный продюсер фильма «Тобола» Олег Урушев.

По его словам, работа над картиной стартует в марте 2024 года. В основу сюжета ляжет одноименная книга тюменского писателя Сергея Козлова, выпущенная в 2021 году. Вв настоящее время идет подготовка к началу работы.

По словам Урушева, участие в съемках фильма могут принять жители Тюменской области — тюменцы смогут попробовать себя в роли актеров массовки нового фильма.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре в широкий прокат вышла комедия тюменского режиссера Алексея Южакова «Папаша в бегах». Фильм получил хорошую оценку от тюменского губернатора Александра Моора. Глава региона отметил, что фильм получился динамичным, смешным и с глубоким смыслом.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Фильм#Новости тюмени#Съемки фильма#Романовы
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