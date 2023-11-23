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Пьяный тюменец угрожал продавцу убийством

Не дал украсть водку: пьяный тюменец с пистолетом угрожал продавцу расправой

23 ноября 2023, 04:02
Фото: 1MI

Пьяный тюменец угрожал продавцу убийством

Мужчина пришел в магазин ночью, когда алкоголь уже не продается. Это его не остановило: чтобы получить желаемое, он пригрозил продавцу пистолетом.

В полицию обратился сотрудник одного из сетевых магазинов в Уватском районе и сообщил, что неизвестный посетитель угрожал ему пистолетом.

Стражи порядка задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя. В отделе полиции он рассказал, что выпивал в компании друзей, а когда алкоголь закончился — отправился в магазин за добавкой, но позабыл, что время уже позднее и спиртное не продается.

Отчаиваться мужчина не стал: взяв с витрины все необходимое, он хотел покинуть магазин минуя кассу, но на пути встал продавец. Тогда преступник достал пневматический пистолет и пригрозил ему убийством, если тот продолжит препятствовать.

Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени неадекватный пьяный мужчина накинулся с оскорблениями и угрозами на пенсионера. Представившись сотрудником полиции, он начал унижать дедушку и пообещал ему обеспечить инвалидность.

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