Не дал украсть водку: пьяный тюменец с пистолетом угрожал продавцу расправой

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В полицию обратился сотрудник одного из сетевых магазинов в Уватском районе и сообщил, что неизвестный посетитель угрожал ему пистолетом.
Стражи порядка задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя. В отделе полиции он рассказал, что выпивал в компании друзей, а когда алкоголь закончился — отправился в магазин за добавкой, но позабыл, что время уже позднее и спиртное не продается.
Отчаиваться мужчина не стал: взяв с витрины все необходимое, он хотел покинуть магазин минуя кассу, но на пути встал продавец. Тогда преступник достал пневматический пистолет и пригрозил ему убийством, если тот продолжит препятствовать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени неадекватный пьяный мужчина накинулся с оскорблениями и угрозами на пенсионера. Представившись сотрудником полиции, он начал унижать дедушку и пообещал ему обеспечить инвалидность.