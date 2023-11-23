Не дал украсть водку: пьяный тюменец с пистолетом угрожал продавцу расправой

Стражи порядка задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя. В отделе полиции он рассказал, что выпивал в компании друзей, а когда алкоголь закончился — отправился в магазин за добавкой, но позабыл, что время уже позднее и спиртное не продается.