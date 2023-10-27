Военнослужащий из Тюмени избил полицейских и угрожал убить сожительницу

Буянил тюменец и в здании ОВД: находясь в наручниках, он схватил одного из полицейских за шею и начал душить, а другого пнул. В зале суда мужчина рассказал, что сожительнице не угрожал, а стражам порядка сильного вреда не причинял, просто ударил одного в область ягодиц.