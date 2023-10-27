Военнослужащий из Тюмени избил полицейских и угрожал убить сожительницу

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:45
Викуловский районный суд Тюменской области признал 25-летнего тюменца виновным в угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти.
Суд выяснил, что ночью 9 июля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он приставил к горлу женщины нож и угрожал расправой.
Стражи порядка задержали тюменца на следующий день: он находился в соседней деревне и выпивал. Мужчина обматерил полицейских, а одного из них попытался ударить по голове.
Сотрудникам полиции пришлось применить силу, чтобы надеть на него наручники, но успокаиваться мужчина не собирался: в служебной машине он продолжил дебоширить и ударил полицейского головой в область брови, из-за чего у того пошла кровь.
Буянил тюменец и в здании ОВД: находясь в наручниках, он схватил одного из полицейских за шею и начал душить, а другого пнул. В зале суда мужчина рассказал, что сожительнице не угрожал, а стражам порядка сильного вреда не причинял, просто ударил одного в область ягодиц.
Сожительница пояснила суду, что ее возлюбленный служил в ЧВК. Он вернулся домой 22 мая и с этого момента начал выпивать, избивать ее, угрожать убийством, а также запугивать, что ей никто не поможет.
Викуловский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка. По его словам, методом рукоприкладства он пытался отучить супругу от лени.