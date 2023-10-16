Пьяный врач угрожал убить стюардессу ножницами на рейсе Уфа — Тюмень

По прилете дебошир был задержан. По словам очевидцев, к тому моменту он уже не мог внятно говорить. Также стало известно, что ранее врач был судим за мошеннические действия. За последнюю выходку у него уже есть административка за нарушение врачебной этики. Но наказание может быть более суровым — сейчас по происшествию работает транспортная полиция.