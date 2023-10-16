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Пьяный врач угрожал убить стюардессу ножницами на рейсе Уфа — Тюмень

Пьяный врач угрожал убить стюардессу ножницами на рейсе Уфа — Тюмень

16 октября 2023, 14:24
Пассажир рейса Utair из Уфы в Тюмень устроил скандал с бортпроводницей и пригрозил ей расправой. Для убедительности своих он достал ножницы, зажимы и щипцы. Как выяснилось, пассажир оказался врачом-отоларингологом.

О происшествии, которое случилось вечером 14 октября, рассказал телеграм-канал Mash Batash.

«Отоларинголог Вадим Б. возвращался в Тюмень уже пьяный. Ругался и запугивал бортпроводницу Анастасию. В ход пошли рабочие инструменты. Этим всем он отбивался от девушки», — сказано в сообщении.

По прилете дебошир был задержан. По словам очевидцев, к тому моменту он уже не мог внятно говорить. Также стало известно, что ранее врач был судим за мошеннические действия. За последнюю выходку у него уже есть административка за нарушение врачебной этики. Но наказание может быть более суровым — сейчас по происшествию работает транспортная полиция.

Не так давно в тюменском аэропорту был задержан другой пьяный пассажир. Мужчина, напился до такой степени, что не мог передвигаться.

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