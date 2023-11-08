nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Вооруженный тюменец бегал по подъезду и угрожал жильцам многоэтажки

Вооруженный тюменец бегал по подъезду и угрожал жильцам многоэтажки

8 ноября 2023, 13:12
Фото: 1MI
На Московском тракте в доме №154 мужчина с ножом бегал по подъезду, дергал за ручки, после чего ворвался в одну из квартир, угрожал врачу, вызванному на дом. У подъезда дежурили сотрудники полиции и МЧС — неизвестный был задержан, сообщает 72.ru.
Сюжет
Полиция

Неизвестный с ножом бегал по подъезду дома №154. В одну из квартир мужчине удалось ворваться — он угрожал вызванному на дом участковому врачу и жильцам. Все это время у подъезда дежурила полиция, а пожарные забирались по лестнице в квартиру на третьем этаже. Мужчина позже пытался скрыться на такси, но был задержан сотрудниками полиции.

В Тюменской области избили осужденного за педофилию футбольного судью
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о тюменце, получившем удар ножом в бедро во время застолья. О произошедшем конфликте стражи порядка узнали от медиков: к ним обратился 36-летний тюменец с ножевым ранением. По его словам, вред здоровью был ему нанесен в ходе конфликта с приятелем.

#Происшествия#Тюмень#Нож#МЧС#Полиция#Задержание#Московский тракт#Врач#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
ТОП-5 худших маршрутов общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг
Сегодня, 09:35
«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку
Сегодня, 04:37
Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени
Сегодня, 01:00
Фастфуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму
Сегодня, 08:21
«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024
Сегодня, 07:37
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
Сегодня, 09:20