Вооруженный тюменец бегал по подъезду и угрожал жильцам многоэтажки

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Неизвестный с ножом бегал по подъезду дома №154. В одну из квартир мужчине удалось ворваться — он угрожал вызванному на дом участковому врачу и жильцам. Все это время у подъезда дежурила полиция, а пожарные забирались по лестнице в квартиру на третьем этаже. Мужчина позже пытался скрыться на такси, но был задержан сотрудниками полиции.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, получившем удар ножом в бедро во время застолья. О произошедшем конфликте стражи порядка узнали от медиков: к ним обратился 36-летний тюменец с ножевым ранением. По его словам, вред здоровью был ему нанесен в ходе конфликта с приятелем.