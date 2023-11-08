Вооруженный тюменец бегал по подъезду и угрожал жильцам многоэтажки

Неизвестный с ножом бегал по подъезду дома №154. В одну из квартир мужчине удалось ворваться — он угрожал вызванному на дом участковому врачу и жильцам. Все это время у подъезда дежурила полиция, а пожарные забирались по лестнице в квартиру на третьем этаже. Мужчина позже пытался скрыться на такси, но был задержан сотрудниками полиции.