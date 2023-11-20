«Сосать заставлю»: в Тюмени пьяный неадекват накинулся на дедушку с угрозами. ВИДЕО

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Весь инцидент дебошир снял на видео, которое затем было размещено в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» анонимно одним из подписчиков.
«Я сотрудник правоохранительных органов, сейчас вас записываю. Я сейчас тебе такое покажу. Я 9 тысяч тебе плачу. Ты что делаешь? Я из тебя сейчас инвалида сделаю. Я коляску тебе сделаю! Сейчас сосать заставлю, сейчас сосать будешь! Смотри у меня, таджик!», — говорит голос за кадром пожилому человеку.
По информации автора поста, события в ролике произошли вечером 17 ноября в районе дома 204 по улице Республика — ЖК «Симпл». Также он сообщил, что «героя» на видео зовут Сергей Лесобаза. Мужчина переехал в новостройки со старой Лесобазы.
«Ведёт аморальный образ жизни, систематически употребляет алкоголь, провоцирует конфликты с окружающими, — отметил аноним.
Также известно, что Сергей работает в сфере грузоперевозок.
В комментариях к видео тюменцы пишут, что мужчина уже не в первый раз угрожает таким образом. В доказательство один из подписчиков прикрепил скрины сообщений Сергея Лесобазы в чате тюменских грузоперевозчиков.
«Также было подано заявление в полицию, искал исполнителей для нанесения тяжкого вреда здоровья человеку, к которому испытывает личную неприязнь. Результат заявления нулевой», — прокомментировал Леша Анастюк.