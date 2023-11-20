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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Житель Тюмени накинулся с оскорблениями и угрозами на дедушку, убирающего мусор.

«Сосать заставлю»: в Тюмени пьяный неадекват накинулся на дедушку с угрозами. ВИДЕО

20 ноября 2023, 16:01
Фото: Midjourney

Житель Тюмени накинулся с оскорблениями и угрозами на дедушку, убирающего мусор.

Житель Тюмени, выгуливая собаку во дворе ЖК, напал с оскорблениями на пожилого мужчину, который спокойно собирал макулатуру из мусорного контейнера. Представившись сотрудником полиции, он начал унижать постороннего ему человека и даже пообещал сделать из того инвалида.
Видео: "ЧС Тюмень"/ВКонтакте

Весь инцидент дебошир снял на видео, которое затем было размещено в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» анонимно одним из подписчиков.

«Я сотрудник правоохранительных органов, сейчас вас записываю. Я сейчас тебе такое покажу. Я 9 тысяч тебе плачу. Ты что делаешь? Я из тебя сейчас инвалида сделаю. Я коляску тебе сделаю! Сейчас сосать заставлю, сейчас сосать будешь! Смотри у меня, таджик!», — говорит голос за кадром пожилому человеку.

По информации автора поста, события в ролике произошли вечером 17 ноября в районе дома 204 по улице Республика — ЖК «Симпл». Также он сообщил, что «героя» на видео зовут Сергей Лесобаза. Мужчина переехал в новостройки со старой Лесобазы.

«Ведёт аморальный образ жизни, систематически употребляет алкоголь, провоцирует конфликты с окружающими, — отметил аноним.

Также известно, что Сергей работает в сфере грузоперевозок.

В комментариях к видео тюменцы пишут, что мужчина уже не в первый раз угрожает таким образом. В доказательство один из подписчиков прикрепил скрины сообщений Сергея Лесобазы в чате тюменских грузоперевозчиков.

Фото: Леша Анастюк / "ЧС Тюмень"/ВКонтакте
«Также было подано заявление в полицию, искал исполнителей для нанесения тяжкого вреда здоровья человеку, к которому испытывает личную неприязнь. Результат заявления нулевой», — прокомментировал Леша Анастюк.
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#Общество#Видео#Ирина Швецова
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