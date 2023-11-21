Из лидеров в аутсайдеры. Почему в Тюмени каждый год ухудшается экологическая ситуация

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 08:42
В конце 2022 года Тюменская область заняла второе место в топе регионов России по экологическим показателям. В начале 2023 года региону было присвоено 15 место в рейтинге по качеству жизни, который оценивался по нескольким критериям, в том числе, по состоянию окружающей среды. Но буквально за несколько месяцев экологическая ситуация в Тюменской области заметно изменилась. Этому поспособствовали природные катаклизмы и человеческий фактор.
Жара, недостаточное количество осадков в течение года привели к глобальному обмелению рек в регионе. Особенно это заметно по Туре. Уровень воды в главной реке Тюмени снизился до критически низкого уровня.
По прогнозам ученых, уровень воды в реке восстановится естественным способом. Но это не значит, что она сейчас не нуждается в заботе и контроле со стороны местных властей.
«При таком низком уровне воды в Туре, как сегодня, было бы неплохо расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить», — пояснил директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, с начала этого года на территории региона произошло 222 природных пожара. Огонь уничтожил около 28,5 тыс. га леса. Стихия причинила ущерб на 298 млн рублей. Почти половина природных пожаров возникла по вине человека.
Тем временем ученые отмечают, пожары — это естественный способ обновления лесного фонда. Но в последние годы они настолько выросли в масштабах, что это может создать отрицательную воронку — когда сокращение площади лесов из-за пожаров приводит к потеплению климата, а сухая и жаркая погода приводит к еще большему росту возгораний.
Кроме того, природные пожары уничтожают флору и фауну, загрязняют атмосферный воздух углекислым газом и продуктами горения. Так, частицы сажи, даже в очень маленькой концентрации, очень опасны.
«Лесные пожары, загрязняющие окружающую среду, наносят большой ущерб растительному и животному миру. Из-за пожаров резко ухудшается состояние древостоев и приводит к образованию редин и пустырей», — сказано в исследовании лесных пожаров в Тюменской области Уральского государственного лесотехнического университета.
Екатеринбургские ученые считают, что для борьбы с природными пожарами властям Тюменской области нужно усилить профилактическую работу с населением, а именно противопожарную пропаганду. Контролирующим и надзорным ведомствам больше обращать внимание на работу с гражданами, находящимся в лесах.
Как уже говорилось выше, массовые лесные пожары привели к снижению качества воздуха в Тюменской области. За первые шесть месяцев 2023 года только в Тюмени было зафиксировано 30 случаев превышения установленных норм качества атмосферного воздуха — это в полтора раза больше чем в аналогичный период прошлого года.
«В первом полугодии 2023 г. зафиксировано 29 периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) (в аналогичный период 2022 г. — 5). В периоды НМУ зафиксировано 2 случая высокого загрязнения воздуха по наблюдаемым примесям», — департамент недропользования и экологии ТО.
Последняя критичная концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени отмечена в сентябре. На конец месяца превышение нормы составило в 2,6 раза, что означает «нездоровый воздух».
Но не только природные пожары наносят ущерб экологии. Основным источником загрязнения воздуха являются выхлопные газы. Решить эту проблему в Тюменской области не просто. Если в южных регионах с каждым годом растет число электрокаров, даже общественный транспорт заменяют на экологичный, то в северной части страны такой транспорт не прижился — нет специальной инфраструктуры и электромобили «не любят» низкие температуры.
Однако снизить вредное воздействие выхлопных газов помогают зеленые насаждения. Также правильное решение — вывод крупных магистралей подальше от центральной части города. К примеру, в Тюмени объездные позволили снизить автомобильные пробки. А вот с озеленением не все так хорошо. Самые густонаселенные районы Тюмени практически лишены деревьев, нет парков и аллей.
Нельзя отрицать вредное воздействие на окружающую среду и от деятельности промышленных предприятий. Но по официальным данным, с этим показателем в Тюменской области все в пределах нормы.
«За 2022 год индекс промышленного производства составил 96,3%. Индекс производства продукции сельского хозяйствасоставил 114,9%. При этом, заметные тенденции роста производства ведущих отраслей экономики не приводят к ухудшению состояния окружающую среды», — сказано в докладе департаменте недропользования и экологии ТО, опубликованном летом 2023 года.
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza приводит более точные данные. Эксперты провели исследование и установили, что за год в Тюменской области число предприятий, загрязняющих воздух, выросло более чем на 12%.
«Выбросы в атмосферу в 2021 году составляли 162,9 тонны, а в 2022 году — 163,1», — сказано в отчете экспертов.
Чтобы не допустить более серьезных последствий, некоторые компании проявляют социальную ответственность и модернизируют свое производство. Совершенствование технологических процессов не только позволяет им сократить выброс вредных веществ в воздух, но и в целом сохранить окружающую среду. В России есть несколько успешных кейсов, когда бизнес вкладывается в экологизацию производства, а заодно и развивает собственные технологии взамен импортных. В Норильске, считавшемся раньше одним из самых грязных городов страны, благодаря масштабной программе по решению экологических проблем, удалось заметно улучшить обстановку.