Из лидеров в аутсайдеры. Почему в Тюмени каждый год ухудшается экологическая ситуация

Чтобы не допустить более серьезных последствий, некоторые компании проявляют социальную ответственность и модернизируют свое производство. Совершенствование технологических процессов не только позволяет им сократить выброс вредных веществ в воздух, но и в целом сохранить окружающую среду. В России есть несколько успешных кейсов, когда бизнес вкладывается в экологизацию производства, а заодно и развивает собственные технологии взамен импортных. В Норильске, считавшемся раньше одним из самых грязных городов страны, благодаря масштабной программе по решению экологических проблем, удалось заметно улучшить обстановку.