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Пространство может стать площадкой для проведения экоуроков

В Тюмени появится лес, выращенный по методике японского ботаника

17 октября 2023, 03:25
Фото: Диана Юндина / 1MI
Пространство может стать площадкой для проведения экоуроков

На территории одного из тюменских ЖК вырастят лес по японской методике 1980 года

Лес, посаженный по методике Акиры Мияваки, растет гораздо быстрее и гуще. Первые несколько лет за ним будут присматривать волонтеры.

В Тюмени вырастят лес по методике японского ботаника Акиры Мияваки. В качестве локации была определена территория жилого комплекса DOK. Проект будет реализовываться при участии экологов.

«Всего будет высажено 80 видов растений, адаптированных к местным условиям: дуб, орех, вяз, клен, кедр, ива, липа, яблоня, вишня, пихта, туя, рябина, смородина, крыжовник, сирень, шиповник, а также цветы и травы», — рассказали в строительной компании «Деловому кварталу».
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Все растения были выращены в питомнике экологического движения «Зеленый хоровод», а в первые несколько лет после высадки за ними будут ухаживать волонтеры.

По словам основателя экодвижения Юлии Кондикиной, леса, выращенные по методике Акиры Мияваки, растут в 10 раз быстрее, в 30 раз плотнее, а биологическое разнообразие в них в 100 раз выше. По мнению экологов, пространство может стать местом проведения экологических уроков.

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#Общество#Тюмень#Лес#Деревья#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Благоустройство#Любовь Селезнева
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