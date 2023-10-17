В Тюмени появится лес, выращенный по методике японского ботаника

По словам основателя экодвижения Юлии Кондикиной, леса, выращенные по методике Акиры Мияваки, растут в 10 раз быстрее, в 30 раз плотнее, а биологическое разнообразие в них в 100 раз выше. По мнению экологов, пространство может стать местом проведения экологических уроков.