В Тюмени появится лес, выращенный по методике японского ботаника

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Тюмени вырастят лес по методике японского ботаника Акиры Мияваки. В качестве локации была определена территория жилого комплекса DOK. Проект будет реализовываться при участии экологов.
«Всего будет высажено 80 видов растений, адаптированных к местным условиям: дуб, орех, вяз, клен, кедр, ива, липа, яблоня, вишня, пихта, туя, рябина, смородина, крыжовник, сирень, шиповник, а также цветы и травы», — рассказали в строительной компании «Деловому кварталу».
Все растения были выращены в питомнике экологического движения «Зеленый хоровод», а в первые несколько лет после высадки за ними будут ухаживать волонтеры.
По словам основателя экодвижения Юлии Кондикиной, леса, выращенные по методике Акиры Мияваки, растут в 10 раз быстрее, в 30 раз плотнее, а биологическое разнообразие в них в 100 раз выше. По мнению экологов, пространство может стать местом проведения экологических уроков.