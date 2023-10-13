Российские технологии избавят удаленные поселения от экологических проблем

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Инжиниринговая компания «Интертехэлектро» представила опытный образец модульного комплекса компостирования, изготовленного на Курганском заводе комплексных технологий. Сейчас оборудование проходит завершающую стадию сертификации и экологической экспертизы.
Новый комплекс позволит перерабатывать в технический грунт, близкий по своим качествам к обычной почве, органическую часть (пищевые продукты) твердых коммунальных отходов, илы очистных сооружений, а также помет крупного рогатого скота и птицы.
При создании модульного комплекса использовались собственные технологические решения, а для ускорения и стабилизации процессов компостирования применяется биопрепарат «КомпостБакт», разработанный АО «Интертехэлектро», рассказали в пресс-службе группы компаний.
Процесс аэробного компостирования происходит в полностью закрытых контейнерах для компостирования. Эти резервуары полностью устойчивы к биологическому технологическому процессу.
Все отходы в контейнер загружаются с помощью подающего конвейера или фронтального погрузчика. После этого на них наносится биопрепарат, который ускоряет и стабилизирует процесс компостирования. Срок созревания компоста: 14-20 дней. Произведенный техногрунт может использоваться в благоустройстве территорий, при строительстве дорог, рекультивации и пересыпке полигонов ТКО.
Представленное оборудование оснащено компактными системами очистки фильтрата и воздуха. Они позволяют избежать попадания вредных выбросов в окружающую среду. Получаемая при фильтрации вода может использоваться для технологических нужд.
Возможности комплекса позволяют полностью утилизировать органическую часть отходов населенного пункта с численностью до 4000 человек. Это исключает возможность захоронения органики на полигонах, ее гниения и угрозы возгорания. К тому же комплекс будет располагаться вблизи самих источников ТКО, что как раз и решит проблему их переработки в отдаленных поселениях.
Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Именно такое решение АО «Интертехэлектро» применяет при проектировании и строительстве мусоросортировочных комплексов. Участки компостирования строятся компанией на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в краткосрочной перспективе.
АО «Интертехэлектро» с 2016 года участвует в реализации проектов по созданию объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время компанией на территории УрФО построены мусороперерабатывающие комплексы общей мощностью более 700 тысяч тонн отходов в год.