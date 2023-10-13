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Российские технологии избавят удаленные поселения от экологических проблем

Российские технологии избавят удаленные поселения от экологических проблем

13 октября 2023, 04:00
Фото: ТЭО
Новые разработки отечественных ученых и технологов позволят решить проблемы обращения с ТКО в отдаленных населенных пунктах. Так, модульный комплекс компостирования позволит безопасно переработать отходы сельского хозяйства.

Инжиниринговая компания «Интертехэлектро» представила опытный образец модульного комплекса компостирования, изготовленного на Курганском заводе комплексных технологий. Сейчас оборудование проходит завершающую стадию сертификации и экологической экспертизы.

Новый комплекс позволит перерабатывать в технический грунт, близкий по своим качествам к обычной почве, органическую часть (пищевые продукты) твердых коммунальных отходов, илы очистных сооружений, а также помет крупного рогатого скота и птицы.

Фото: ТЭО

При создании модульного комплекса использовались собственные технологические решения, а для ускорения и стабилизации процессов компостирования применяется биопрепарат «КомпостБакт», разработанный АО «Интертехэлектро», рассказали в пресс-службе группы компаний.

Процесс аэробного компостирования происходит в полностью закрытых контейнерах для компостирования. Эти резервуары полностью устойчивы к биологическому технологическому процессу.

Все отходы в контейнер загружаются с помощью подающего конвейера или фронтального погрузчика. После этого на них наносится биопрепарат, который ускоряет и стабилизирует процесс компостирования. Срок созревания компоста: 14-20 дней. Произведенный техногрунт может использоваться в благоустройстве территорий, при строительстве дорог, рекультивации и пересыпке полигонов ТКО.

Фото: ТЭО

Представленное оборудование оснащено компактными системами очистки фильтрата и воздуха. Они позволяют избежать попадания вредных выбросов в окружающую среду. Получаемая при фильтрации вода может использоваться для технологических нужд.

Возможности комплекса позволяют полностью утилизировать органическую часть отходов населенного пункта с численностью до 4000 человек. Это исключает возможность захоронения органики на полигонах, ее гниения и угрозы возгорания. К тому же комплекс будет располагаться вблизи самих источников ТКО, что как раз и решит проблему их переработки в отдаленных поселениях.

Фото: ТЭО

Компостирование — это естественный процесс, но он может быть поставлен на промышленную основу. Именно такое решение АО «Интертехэлектро» применяет при проектировании и строительстве мусоросортировочных комплексов. Участки компостирования строятся компанией на мусоросортировочных комплексах в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Их введут в эксплуатацию в краткосрочной перспективе.

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АО «Интертехэлектро» с 2016 года участвует в реализации проектов по созданию объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. За это время компанией на территории УрФО построены мусороперерабатывающие комплексы общей мощностью более 700 тысяч тонн отходов в год.

#Общество#Технологии#Россия#Экология#Урал#Свердловская область#Нижний Тагил#Экологическая безопасность#Сельская местность#Переработка#Новые технологии#Разработки#Мусоросортировочный завод#Анастасия Имамахметова
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