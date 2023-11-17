Тюменские стражи порядка теперь будут ездить на новых китайских автомобилях

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
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Updated Сегодня, 02:28
Для тюменских сотрудников полиции закупили новые автомобили. Китайские Haval F7 на улицах заметили горожане. В региональном управлении ГИББД подтвердили, что транспорт действительно предназначается для стражей порядка.
«Это первая партия патрульных автомобилей ДПС, поступившая в регион в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Машины полноприводные, турбодвигатель — 190 лошадиных сил», — ответили изданию «72.ru» в Госавтоинспекции.
На сайте производителя указано, что один такой автомобиль стоит более 2.4 миллиона рублей. Максимальная скорость «китайца» — 195 километров в час, а до сотни он разгоняется за девять секунд.
Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменских чиновников планируют лечить от импотенции за счет регионального бюджета. Им хотят закупить VIP-страховки, которые позволят проконсультироваться и пройти лечение более чем у 30 специалистов.