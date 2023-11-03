Тюменским госслужащим оплатят лечение импотенции за счет областного бюджета

Ранее «Наш город» писал о том, что чиновники получат VIP-услуги в аэропорту Рощино за счет бюджета. Услуги включают в себя бесплатную парковку, питание на сумму 6 тысяч 595 рублей на одного человека, предполетное обслуживание пассажиров и предоставление встречающим и провожающим лицам мест в VIP-зале. Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.