Тюменским госслужащим оплатят лечение импотенции за счет областного бюджета

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Госслужащие Тюменского региона закупают VIP-страховки ДМС для работников управления капительного строительства. Всего такую помощь получат 78 человек на сумму 1 560 000 рублей. В список предоставляемых услуг также помимо лечения бесплодия и эректильной дисфункции будут входить лечебные массажи, санитарно-курортное лечение стационарная помощь на дому, а также другие услуги.
«Набор медицинских услуг в рамках ДМС должен выходить за пределы медуслуг, предусмотренных программой бесплатной медпомощи. Программа включает в себя лечение по медицинским показаниям бесплодия, расстройства эректильной функции, стоматологическую помощь — имплантологию, зубопротезирование и прочее», — говорится в документах закупки», — заявлено в документах на сайте Госзакупок.
Ранее «Наш город» писал о том, что чиновники получат VIP-услуги в аэропорту Рощино за счет бюджета. Услуги включают в себя бесплатную парковку, питание на сумму 6 тысяч 595 рублей на одного человека, предполетное обслуживание пассажиров и предоставление встречающим и провожающим лицам мест в VIP-зале. Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.