Тюменская область получит из федерального бюджета более 186 млн рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В целом регионам из средств резервного фонда выделено более 2,5 миллиардов рублей. Всего в списке регионов, которые получат денежные компенсации 11 субъектов РФ — Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Наибольшие суммы — более 690 миллионов и 387 миллионов рублей предоставят Свердловской и Магаданской областям соответственно.
«В ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населённых пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику», — указано в опубликованном документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году от пожаров пострадало более 28 тысячи гектаров леса. Сумма ущерба составила около 300 миллионов рублей, что практически в два раза больше, чем годом ранее.