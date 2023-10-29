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Тюмени компенсируют затраты за лесные пожары

Тюменская область получит из федерального бюджета более 186 млн рублей

29 октября 2023, 10:40
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюмени компенсируют затраты за лесные пожары

Более 186 миллионов рублей выделило правительство России Тюменской области на компенсацию затрат по тушению лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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В целом регионам из средств резервного фонда выделено более 2,5 миллиардов рублей. Всего в списке регионов, которые получат денежные компенсации 11 субъектов РФ — Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Наибольшие суммы — более 690 миллионов и 387 миллионов рублей предоставят Свердловской и Магаданской областям соответственно.

«В ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населённых пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику», — указано в опубликованном документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году от пожаров пострадало более 28 тысячи гектаров леса. Сумма ущерба составила около 300 миллионов рублей, что практически в два раза больше, чем годом ранее.

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