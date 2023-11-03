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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Тюменские власти оплатят из бюджета региона проект реконструкции ВВП в Рощино

Тюменские власти оплатят из бюджета региона проект реконструкции ВВП в Рощино

3 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI
В бюджет Тюменской области заложены расходы на разработку проекта ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Рощино.

Как пишет «РБК Тюмень», всего на проект планируется потратить 50 млн рублей. Из них 30 млн рублей в 2024 году и 20 млн рублей — в 2025 году.

«В рамках регионального проекта „Развитие инфраструктуры пассажирских перевозок Тюменской области“ предусмотрены расходы на разработку проектной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Тюмень (Рощино)», — сказано в финансовом документе.

Также в этом году в Рощино начались масштабные работы по реконструкции аэропорта. За 14 млрд рублей здесь будет построен новый терминал для международных авиарейсов.

Ранее «Наш город» узнал, что тюменские власти выделили из бюджета 800 тысяч рублей на VIP-обслуживание чиновников и делегаций в Рощино. Еще 40 млн рублей уйдут на авиаперелеты официальных лиц региона.

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#Общество#Ирина Швецова#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Рощино#Бюджеты#Бюджет Тюменской области
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