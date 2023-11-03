Тюменские власти оплатят из бюджета региона проект реконструкции ВВП в Рощино

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как пишет «РБК Тюмень», всего на проект планируется потратить 50 млн рублей. Из них 30 млн рублей в 2024 году и 20 млн рублей — в 2025 году.
«В рамках регионального проекта „Развитие инфраструктуры пассажирских перевозок Тюменской области“ предусмотрены расходы на разработку проектной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Тюмень (Рощино)», — сказано в финансовом документе.
Также в этом году в Рощино начались масштабные работы по реконструкции аэропорта. За 14 млрд рублей здесь будет построен новый терминал для международных авиарейсов.