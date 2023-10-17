Для ямальских сирот закупят квартиры на 38 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Для сирот Ямало-Ненецкого автономного округа правительство региона закупит квартиры в Тюмени. Документ был опубликован на портале госзакупок.
Общая стоимость 10 квартир — 38.1 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 16 октября, найти подрядчика планируется до 24 октября.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в этом году жилье получили более 400 тюменских сирот. На приобретение недвижимости был выделен 1 миллиард рублей.