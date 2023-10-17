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Для ямальских сирот закупят квартиры на 38 миллионов рублей

Для ямальских сирот закупят квартиры на 38 миллионов рублей

17 октября 2023, 03:37
Фото: 1MI
Всего для сирот планируется приобрести 10 квартир. Исполнитель заказа еще не найден.
Сюжет
Жилье

Для сирот Ямало-Ненецкого автономного округа правительство региона закупит квартиры в Тюмени. Документ был опубликован на портале госзакупок.

Общая стоимость 10 квартир — 38.1 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 16 октября, найти подрядчика планируется до 24 октября.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в этом году жилье получили более 400 тюменских сирот. На приобретение недвижимости был выделен 1 миллиард рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Закупки#Жилье#Контракты#Покупка квартир#Дети-сироты#Сироты#Любовь Селезнева
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