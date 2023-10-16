Дом Обороны преображается: на месте пустыря растет модный жилой комплекс

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Раньше здесь была только высокая трава, да железяки торчали, вспоминают тюменцы.
Участок под застройку площадью 8,4 га был передан «Стране Девелопмент» по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). В марте 2023 года началось строительство первого ЖК по стандарту КРТ на федеральном участке.
В проекте жилого комплекса «Страны» предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка. Этот вариант пользуется популярностью у молодых семей и будущих студентов.
Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до ТИУ — 3.
ЖК будет компактным (всего 4 дома), но при этом укомплектованным. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, где жители и гости комплекса смогут проводить свободное время. У каждого дома — свой закрытый двор. На первых этажах — помещения для бизнеса.
Окно в ванной, просторная гардеробная, угловые окна, лоджии — выбор планировочных решений покорит даже самых искушенных. Два первых дома следующем году. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Подробнее на strana.com.
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