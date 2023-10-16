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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Дом Обороны преображается: на месте пустыря растет модный жилой комплекс

Дом Обороны преображается: на месте пустыря растет модный жилой комплекс

16 октября 2023, 13:09
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс» . erid: LjN8JsxgC
На пересечении улиц Ирбитская, Полевая, Комбинатская и Подгорная, где раньше был пустырь, активно растет новый жилой комплекс «Авторский». Преображением локации занимается известный в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент».

Раньше здесь была только высокая трава, да железяки торчали, вспоминают тюменцы.

На месте пустыря строят благоустроенный ЖК.На месте пустыря строят благоустроенный ЖК.
На месте пустыря строят благоустроенный ЖК.
Фото: «Страна Девелопмент»

Участок под застройку площадью 8,4 га был передан «Стране Девелопмент» по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). В марте 2023 года началось строительство первого ЖК по стандарту КРТ на федеральном участке.

Первую сваю забили в марте 2023 года.Первую сваю забили в марте 2023 года.
Первую сваю забили в марте 2023 года.
Фото: «Страна Девелопмент»

В проекте жилого комплекса «Страны» предусмотрен муниципальный детский сад, который разместится на первом этаже одного из домов. У малышей будет своя закрытая детская площадка. Этот вариант пользуется популярностью у молодых семей и будущих студентов.

Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города всего 3 км, до набережной Туры — 5 минут на машине, а до ТИУ — 3.

На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.
На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.
На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.
На территории ЖК будут детские и спортивные площадки.
Фото: «Страна Девелопмент»

ЖК будет компактным (всего 4 дома), но при этом укомплектованным. Внутри квартальной застройки появится пешеходный бульвар, где жители и гости комплекса смогут проводить свободное время. У каждого дома — свой закрытый двор. На первых этажах — помещения для бизнеса.

В «Авторском» есть необычные, но функциональные планировки.В «Авторском» есть необычные, но функциональные планировки.
В «Авторском» есть необычные, но функциональные планировки.
Фото: «Страна Девелопмент»

Окно в ванной, просторная гардеробная, угловые окна, лоджии — выбор планировочных решений покорит даже самых искушенных. Два первых дома следующем году. Весь проект планируется завершить в 2025 году. Подробнее на strana.com.

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#Тюмень#Школа#Детский сад#Покупка#Покупка квартир#Продажа недвижимости#ЖК#Анастасия Имамахметова#Страна
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