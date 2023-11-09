«Красота требует жертв»: почему в Тюменской области массово продают салоны красоты?

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Только на «Авито» сейчас висит более 15 объявлений о продаже готового бизнеса в сфере красоты. Некоторые готовы продать целую сеть заведений, причем желают сделать это как можно скорее и желательно в одни руки.
Средняя стоимость beauty-студии составляет от 900 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей. Причем в большинстве случаев салоны продаются уже с мастерами и наработанной базой. С учетом этого, цену на готовый бизнес можно считает копеечной.
«Действительно для устоявшегося бизнеса — это ничтожный ценник. Обычно такая цена говорит о том, что деньги владельцу нужны срочно. Это может быть связано со всеобщей просадкой в индустрии красоты. Сейчас этот бизнес можно считать одним из самых невыгодных», — говорит экономист Ирина Меняйлова.
Свою позицию Меняйлова объясняет тем, что сейчас в бизнес-сфере значительно выше ценится личный бренд, а потому люди ходят не в конкретные салоны, а к конкретным мастерам. А потому создавать свой салон не будучи востребованным мастером — изначально не выгодно. Именно поэтому многие предприниматели, осознав это, продают бизнес, желая выбрать другую сферу деятельности.
Во многих салонах красоты отмечают, что в штате постоянная текучка кадров. Очень часто на работу устраивается неопытный мастер, но после того, как он оттачивает навыки и нарабатывает клиентскую базу — уходит, оставляя владельца салона с пустым креслом мастера.
«К тому же, учитывая расходы на аренду, расходники, зарплаты мастерам и прочее, чистыми в этой индустрии выходит очень мало, я на своем опыте знаю. И да, почти все мастера в какой-то момент начинают чувствовать свою востребованность и уходят в другие студии или вовсе снимают себе где-то место и работают на себя. А замену, еще и достоянную, найти не так-то просто», — говорит Екатерина Гаврикова, экс-владелица студии красоты в Тюмени, которая не принесла ей дохода.
С этим заявлением согласен и бизнес-тренер Григорий Логинов, он говорит о том, что в Тюменской области в целом не развита культура салонов красоты и взаимодействие клиентов и мастеров организуется преимущественно сарафанным радио.
«У нас нет в городе такого салона, который был бы, что называется „у всех на слуху“. Но у нас есть мастера с десятками тысяч подписчиков и забитым на месяцы вперед графиком. Причем у нас чаще всего к мастерам приходят по совету знакомых. Это кардинально отличается от столичной beauty-индустрии, где культивируются бесстыдно дорогие салоны, которые дают своим клиентам статус. У нас такого нет», — говорит Логинов.
Стоит отметить, что в объявлениях о продаже готового бизнеса в области красоты указано, что доход студии составляет в среднем 100-150 тысяч рублей, что на самом деле мало по сравнению с доходами, например, в фастфуде или популярных в наше время ПВЗ. В то же время мастера сфера красоты в городе могут зарабатывать даже больше, особенно, если не платят процент студии.
«Я снимаю кресло и весь доход от работы остается мне. В месяц выходит где-то 170-185 тысяч рублей. Но часть этого дохода еще уходит на расходники, так что чистыми получаю около 150 тысяч точно, иногда и больше», — рассказала мастер-технолог по волосам Мария Лебедева.
Также многие мастера сферы красоты и владельцы бизнеса отмечают, что с начала периода санкций всю индустрию настиг кардинальный переворот. Проблема в том, что в России не так много заводов, производящих средства для парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, лашмейкетов и других мастеров. А потому 70-80% продукции в салонах были импортными, многие производились в странах, которые теперь в России считаются недружественными.
«В связи с тем, что рынок товаров в области красоты так изменился, оставшиеся бренды повысили ценник. В среднем расходники стали дороже на 30-40%. Ты с учетом этого поднимаешь прайс и что происходит? Часть клиентов от тебя уходит», — рассказывает о своем опыте местер ногтевого сервиса Алена Шихова.
Однако на отток клиентов повлияли не только санкции и скачок цен, как рассказала «Новым Известиям» амбассадор Ассоциации предприятий индустрии красоты, владелица салонов «Лаки Лайк» и парикмахерских «Бигуди» Ляля Садыкова, причина может также крыться в массовом отъезде из России платежеспособного сегмента.
«Более того, спад и в эконом-сегменте, хотя данный сегмент в любой кризис, напротив, всегда растет. В экономе 80% клиентов — это мужчины. И такое ощущение, что они просто боятся идти стричься. Подчеркну: такого, чтобы просел эконом-сегмент, вообще никогда не было», — объясняет Садыкова.
По словам владелицы сети салонов красоты «Ажур» Дианы Батуриной, сейчас, как минимум, вполовину упал спрос на услуги высокого ценового сегмента.
«Сейчас чаще всего приходят кончики подстричь и корни подкрасить. Причем иногда заметно, что клиент пытался сделать это сам. Клиенты говорят прямо — денег нет, экономическая ситуация пугает, поэтому и экономят на том, что не так необходимо. Их вполне можно понять», — говорит бизнес-леди.
Таким образом сейчас бизнес в области красоты можно назвать одним из самых невыгодных. Понимая это и сталкиваясь с санкциями, проблемами с поставками и оттоком мастеров, многие бизнесмены предпочитают вывести из этого дела часть средств и начать что-то новое — более прибыльное и стабильное.