«Красота требует жертв»: почему в Тюменской области массово продают салоны красоты?

Стоит отметить, что в объявлениях о продаже готового бизнеса в области красоты указано, что доход студии составляет в среднем 100-150 тысяч рублей, что на самом деле мало по сравнению с доходами, например, в фастфуде или популярных в наше время ПВЗ. В то же время мастера сфера красоты в городе могут зарабатывать даже больше, особенно, если не платят процент студии.