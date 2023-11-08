«Спасая жизни»: за неделю тюменский Центр медицины катастроф выполнил 3 вылета

Так, 2 ноября была эвакуирована из Тобольска пациентка с разрывом пищевода. Летальность при таком заболевании очень высокая, почти 90%. Пациентка была доставлена в Тюмень в очень тяжелом состоянии.



3 ноября из Ишима сотрудники ТЦМК доставили годовалого ребенка с химическим ожогом полости рта и гортани. Малыш выпил моющее жироудаляющее средство. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в тюменскую больницу.



В тот же день бригада медиков экстренно выехала в Верхнюю Тавду. Срочная помощь понадобилась двухлетней малышке, которая поперхнулась воздушной кукурузой. Попкорн застрял в бронхах и девочка могла задохнуться. Эндоскопист, вылетевший на вертолете в село помог ребенку избавиться от инородного тела.