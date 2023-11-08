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Posted 8 ноября, 05:16

Published 8 ноября, 05:16

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

«Спасая жизни»: за неделю тюменский Центр медицины катастроф выполнил 3 вылета

«Спасая жизни»: за неделю тюменский Центр медицины катастроф выполнил 3 вылета

8 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI
Центр медицины катастроф тюменской ОКБ №1 работает без выходных, круглосуточно обеспечивая медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Только с начала ноября сотрудники ТЦМК выполнили 34 выезда и три вылета, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО

Так, 2 ноября была эвакуирована из Тобольска пациентка с разрывом пищевода. Летальность при таком заболевании очень высокая, почти 90%. Пациентка была доставлена в Тюмень в очень тяжелом состоянии.

3 ноября из Ишима сотрудники ТЦМК доставили годовалого ребенка с химическим ожогом полости рта и гортани. Малыш выпил моющее жироудаляющее средство. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в тюменскую больницу.

В тот же день бригада медиков экстренно выехала в Верхнюю Тавду. Срочная помощь понадобилась двухлетней малышке, которая поперхнулась воздушной кукурузой. Попкорн застрял в бронхах и девочка могла задохнуться. Эндоскопист, вылетевший на вертолете в село помог ребенку избавиться от инородного тела.

«Некоторых пациентов из Тюмени перевезли в федеральные клиники. Медики сопровождали своих подопечных в Новосибирск и Санкт-Петербург», — отметили в ведомстве.

Напомним, центр медицины катастроф создан в 1995 году как подразделение ОКБ №1 для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подразделения центра есть также в Ишиме и Тобольске. Центр обеспечивает доступной и качественной медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, жителям Тюменской области из отдаленных и труднодоступных районов региона. Для экстренной госпитализации пациентов у Центра есть санитарный наземный и воздушный транспорт.

В Сорокинском районе работает выездная бригада врачей из Тюмени
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