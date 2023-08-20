Тюменские врачи спасли девушку с грыжей позвоночника в шейном отделе

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Но в последнее время таблетки перестали помогать. Как выяснилось, причиной тому стала позвоночная грыжа.
В тюменском центре нейрохирургии специалисты провели операцию, удалили грыжу и установили в шейный отдел девушки современный многофункциональный протез диска. Это смогло вернуть былую подвижность и опороспособность шейного отдела позвоночника.
Восстановление после операции прошло без осложнений. В настоящее время пациентка из ЯНАО чувствует себя хорошо и намерена вернуться к привычному ритму жизни. В своем родном городе Муравленко она руководит поисковым отрядом «Ямал» численностью более трех сотен человек. Девушка не один раз на руках выносила найденных в лесу людей. Несколько лет назад она была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени врачи спасли пожилую женщину, которая почти месяц пролежала состоянии комы. У пациентки был диагностирован ишемический инсульт. В настоящее время она проходит реабилитацию и учится заново есть, говорить и ходить.