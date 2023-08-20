Тюменские врачи спасли девушку с грыжей позвоночника в шейном отделе

Восстановление после операции прошло без осложнений. В настоящее время пациентка из ЯНАО чувствует себя хорошо и намерена вернуться к привычному ритму жизни. В своем родном городе Муравленко она руководит поисковым отрядом «Ямал» численностью более трех сотен человек. Девушка не один раз на руках выносила найденных в лесу людей. Несколько лет назад она была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».