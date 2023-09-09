Ишимские врачи спасли жизнь пенсионеру, у которого из-за самолечения отказали почки

Мужчина обратился в поликлинику к врачу-терапевту по месту жительства с жалобами на анурию (задержку мочи) в течение суток. Пациента госпитализировали в хирургическое отделение стационара по месту жительства. После дополнительных обследований было принято решение перевести больного в областную больницу №4 в Ишиме, так как ему требовалась заместительная почечная терапия. Транспортом Центра медицины катастроф мужчину доставили в Центр гемодиализа в Ишиме.