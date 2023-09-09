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Posted 9 сентября, 11:51

Published 9 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

Ишимские врачи спасли жизнь пенсионеру, у которого из-за самолечения отказали почки

Ишимские врачи спасли жизнь пенсионеру, у которого из-за самолечения отказали почки

9 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Врачи Ишимского филиала областной больницы помогли 67-летнему жителю Голышманово восстановить работу почек. О том, как проходило лечение и что стало причиной осложнения, рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Мужчина обратился в поликлинику к врачу-терапевту по месту жительства с жалобами на анурию (задержку мочи) в течение суток. Пациента госпитализировали в хирургическое отделение стационара по месту жительства. После дополнительных обследований было принято решение перевести больного в областную больницу №4 в Ишиме, так как ему требовалась заместительная почечная терапия. Транспортом Центра медицины катастроф мужчину доставили в Центр гемодиализа в Ишиме.

К тому времени состояние пациента стало тяжелым, почки отказались выполнять свою функцию, и его сразу госпитализировали в отделение реанимации.

«Причиной острой почечной недостаточности являлся бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств. Обезболивающие мужчина назначил себе сам и почти месяц их принимал, хотел избавиться от боли в пояснице и чуть не лишился жизни», — рассказывает заместитель главного врача ОБ №4 Галина Туманова.

В больнице Ишима пациент провел 16 дней, семь из которых находился под наблюдением врачей-реаниматологов и трансфузиологов. Оставшееся время за ним наблюдали врачи-терапевты. После проведенных 5 сеансов гемодиализа острая почечная недостаточность купирована, функция почек восстановлена. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

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