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Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти» из-за непогоды

Тюменцев предупредили об опасностях на трассах из-за непогоды

30 октября 2023, 03:29
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти» из-за непогоды

Из-за снегопада на тюменских автодорогах осложнилось обстановка. В настоящее время на аварийных участках трасс дежурят инспекторы ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Наряды ДПС контролируют движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 177-м километре трассы Курган — Тюмень, на 124-м километре автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе, на 51-м километре автодороги Тюмень — Омск.

Транспорт движется в условиях снегопада. Проезжая часть обработана реагентами.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть аккуратнее при движении по федеральным автодорогам Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в понедельник, 30 октября, снег будет идти в течение всего дня, ожидается метель, усиление ветра до 16 м/с.

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