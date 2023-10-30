Тюменцев предупредили об опасностях на трассах из-за непогоды

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
Наряды ДПС контролируют движение на 18-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск и 177-м километре трассы Курган — Тюмень, на 124-м километре автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе, на 51-м километре автодороги Тюмень — Омск.
Транспорт движется в условиях снегопада. Проезжая часть обработана реагентами.
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть аккуратнее при движении по федеральным автодорогам Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в понедельник, 30 октября, снег будет идти в течение всего дня, ожидается метель, усиление ветра до 16 м/с.