На Тюменскую область надвигаются метель и морозы до -13

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В Тюмени 30 октября в течение дня метеорологи обещают небольшой снег, северо-восточный ветер до 5,3 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -3 (по ощущениям -9), в ночные часы -3…-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:42, закат в 17:00, продолжительность дня 9 часов 18 минут.
В Тобольске в понедельник ожидается небольшой снег, северо-восточный ветер до 4,8 м/с. В утренние часы термометры покажут -4…-5, днем -3…-5. В темное время суток температура воздуха составит -5…-8.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:35, закат в 16:45, продолжительность дня 9 часов 10 минут.
В Заводоуковске 30 октября в течение дня ожидается небольшой снег, северо-восточный ветер до 5,3 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит -2…-3, в вечерние и ночные часы термометры покажут -3….-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 22 минуты.
В Ялуторовске 30 октября в течение всего дня будет идти снег. Утром и днем ожидается -3….-2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3…-4. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 5,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 20 минут.
В Ишиме в понедельник, 30 октября, в течение дня синоптики обещают осадки в виде небольшого снега, ветер восточного направления до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -2…-3, к вечеру опустятся до -4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 16:47, продолжительность дня 9 часов 24 минуты.