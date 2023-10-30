На Тюменскую область надвигаются метель и морозы до -13

В Ялуторовске 30 октября в течение всего дня будет идти снег. Утром и днем ожидается -3….-2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -3…-4. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 5,1 м/с.