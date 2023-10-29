Семья тюменского экс-депутата построила собственную усыпальницу

С 2004 по 2005 работал в должности заместителя губернатора Тюменской области, с 2005 по 2013 — директор Департамента по взаимодействию с федеральными органами власти Управления по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь», председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „ПАРТИКОМ“. В 2019 году был назначен на должность замгубернатора Свердловской области, в 2021 занял кресло вице-губернатора Свердловской области.