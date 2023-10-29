Семья тюменского экс-депутата построила собственную усыпальницу

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Вполне вероятно, что родственники бывшего замгубернатора Тюменской области, а сейчас вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.
Вход в склеп, запертый на ключ, украшают две картины с Христом и девой Марией, выгравированные на мраморе. Вокруг усыпальницы расположены восемь надгробий с белым мраморным крестом и черной плитой, семь из которых пока безымянные, пишет 72.RU.
Напомним, Олег Чемезов свою карьеру начинал в Тюменской областной клинической психиатрической больнице. С 1987 по 1988 годы он там работал врачом-интерном. С 1988 по 1991 годы трудился участковым врачом-психиатром Ханты-Мансийской центральной окружной больницы, с 1991 года занимал должность заведующего психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера.
С 1993 по 1998 годы возглавлял в Югре окружной фонд обязательного медицинского страхования, с 1998 по 1999 занимал кресло первого замглавы ХМАО.
С 2004 по 2005 работал в должности заместителя губернатора Тюменской области, с 2005 по 2013 — директор Департамента по взаимодействию с федеральными органами власти Управления по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь», председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „ПАРТИКОМ“. В 2019 году был назначен на должность замгубернатора Свердловской области, в 2021 занял кресло вице-губернатора Свердловской области.
Являлся депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, депутатом Тюменской областной Думы 2 созыва, депутатом Тюменской городской Думы 5 и 6 созывов.