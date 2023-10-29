nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Семья тюменского экс-депутата построила собственную усыпальницу

Семья тюменского экс-депутата построила собственную усыпальницу

29 октября 2023, 11:54
Фото: 1MI
Склеп из черно-белого мрамора расположен на кладбище Червишевскоое-2 напротив церкви Лазаря Четверодневного. На камне имеется гравированная надпись «На всё воля Божья». Над входом в усыпальницу указано, что здесь покоятся члены семьи Чемезовых.

Вполне вероятно, что родственники бывшего замгубернатора Тюменской области, а сейчас вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Вход в склеп, запертый на ключ, украшают две картины с Христом и девой Марией, выгравированные на мраморе. Вокруг усыпальницы расположены восемь надгробий с белым мраморным крестом и черной плитой, семь из которых пока безымянные, пишет 72.RU.

Напомним, Олег Чемезов свою карьеру начинал в Тюменской областной клинической психиатрической больнице. С 1987 по 1988 годы он там работал врачом-интерном. С 1988 по 1991 годы трудился участковым врачом-психиатром Ханты-Мансийской центральной окружной больницы, с 1991 года занимал должность заведующего психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера.

С 1993 по 1998 годы возглавлял в Югре окружной фонд обязательного медицинского страхования, с 1998 по 1999 занимал кресло первого замглавы ХМАО.

Власти Тюмени закупают гробы на 2,8 миллиона рублей
Узнать подробнее

С 2004 по 2005 работал в должности заместителя губернатора Тюменской области, с 2005 по 2013 — директор Департамента по взаимодействию с федеральными органами власти Управления по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Сибирь», председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „ПАРТИКОМ“. В 2019 году был назначен на должность замгубернатора Свердловской области, в 2021 занял кресло вице-губернатора Свердловской области.

Являлся депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, депутатом Тюменской областной Думы 2 созыва, депутатом Тюменской городской Думы 5 и 6 созывов.

Читайте также:
Тюменцы стали чаще ходить в кафе и рестораныТюменская область получит из федерального бюджета более 186 млн рублейНа тюменской объездной 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Кладбище
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
27 октября, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Вчера, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
27 октября, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Вчера, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 07:39