Итоги недели: пытки в колониях, повышение платы за проезд, последствия снегопада

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
25 октября в Тюмени «неожиданно» выпал снег. Слегка припорошивший дороги снежок вызвал настоящий коллапс на дорогах — в часы пик на городских магистралях образовались 10-балльные пробки. Более того, наблюдались перебои с общественным транспортом, а службы такси подняли стоимость услуг до неимоверных цифр. За проезд расстояния менее 3 километров приходилось платить около 500-600 рублей.
На уборку снега 25 октября было направлено более 600 единиц техники. Среди 4 округов города, больше всего снегоуборочных машин было зарегистрировано в Ленинском округе — 124 единицы, а меньше всего в Центральном — 82 единицы.
Правда, на улучшение дорожной ситуации это особо не повлияло — вечером в областной столице вновь были зарегистрированы 9-балльные пробки и ДТП.
Тарифы на проезд в автобусах, курсирующих по пригородным и межмуниципальным маршрутам увеличатся с 1 января 2024 года. В среднем, стоимость проезда подорожает до 17 копеек за километр.
В новой редакции предельные тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 2,88 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Для сравнения, в настоящее время тарифы составляют от 2,45 до 3,68 рублей за километр.
Также возрастут цены на проезд на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. Проезд со следующего года будет стоить от 594 до 1552 рублей. Сейчас тарифы установлены в размере от 568 до 1484 рублей в зависимости от продолжительности поездки.
Стоимость месячных билетов для студентов, которые живут дальше 30 километров от места учебы, увеличится со 124 до 129 рублей. Для школьников месячные билеты между населенными пунктами подорожают с 76 до 79 рублей.
Власти Тюмени подготовили законопроект о повышении платы за детский сад. Размер платы в дошкольных учреждениях будет установлен с учетом индекса потребительских цен — рост составит от 300 до 800 рублей. В Тюмени плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей.
На данный момент максимальная плата составляет 1 300, 3 200 и 3 500 рублей соответственно.
Член общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Виктор Нестерук обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой решить проблемы с пытками в колониях Тюмени. По его словам, заключенные часто жалуются на силовиков и выбивание таким образом признательных показаний.
В частности, о пытках в полиции неоднократно сообщали Дениз Айдын, обвиненный в участии в террористическом сообществе, и Михаил Губин, которого обвинили в демонстрации гениталий детям и приговорили к 12 годам лишения свободы.
В Тюменской области сотрудники УМВД перешли на усиленный режим работы с 19 октября 2023 года. До особого распоряжения их рабочий день увеличен до 12-ти часов.
По информации источников, перевод на усиленный режим работы УМВД по Тюменской области, возможно, связан с обострением вооружённого противостояния между Израилем и Палестиной, которое продолжается с начала октября.
Уровень воды в Туре по данным на 29 октября составляет -77 сантиметров над нулевой отметкой. Это исторический минимум для реки по показателю на 29 октября за все годы измерений. Выпавший снег существенно ситуацию с обмелением реки не изменил.
По расчетам специалистов, Тура покроется льдом еще не скоро, однако, когда этот момент все же наступит, с водозабором могут возникнуть проблемы. Во-первых, слой льда дополнительно уменьшит объем воды в реке и пока непонятно, хватит ли этой воды, чтоб обеспечить Тюмень бесперебойным водоснабжением. Кроме того, критически низкий уровень воды может сказаться на ее качестве — в воде станет больше примесей.
По словам эколога крупной тюменской компании Ирины Гавриной, сегодня заняться работами по углублению дна Туры уже не получится из-за наступивших холодов. Потому на данный момент остается лишь надеяться, что воды городу хватит.