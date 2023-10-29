Итоги недели: пытки в колониях, повышение платы за проезд, последствия снегопада

По расчетам специалистов, Тура покроется льдом еще не скоро, однако, когда этот момент все же наступит, с водозабором могут возникнуть проблемы. Во-первых, слой льда дополнительно уменьшит объем воды в реке и пока непонятно, хватит ли этой воды, чтоб обеспечить Тюмень бесперебойным водоснабжением. Кроме того, критически низкий уровень воды может сказаться на ее качестве — в воде станет больше примесей.