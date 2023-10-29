В Тюменской области обнаружили более 75 килограммов лосося неизвестного происхождения

В оборот почти тонну пищевых товаров из неустановленного сырья ввела компания «Твоя сеть». В целях пресечения в дальнейшем подобных нарушений ООО «Твоя сеть» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Доступ в систему уполномоченного лица организации, допустившего нарушения при оформлении ВСД, временно ограничен.