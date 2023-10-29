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В Тюменской области выявлено около тонны опасных продуктов

В Тюменской области обнаружили более 75 килограммов лосося неизвестного происхождения

29 октября 2023, 08:14
Фото: 1MI

В Тюменской области выявлено около тонны опасных продуктов

В Тюменской области обнаружили около тонны опасных сосисок, рыбы, сыра и колбасы. Продукця без входящих электронных ветеринарных сопроводительных документов. Обнаружили специалисты управления Россельхознадзора в ходе мониторинга.

В числе продукции неизвестного происхождения оказались известные товары — сосиски «Вязанка Молочный», сыр рассольный «Сочинский», горбуша вяленая «„Камчатская, лосось дальневосточный (соломка) и т. д.

В оборот почти тонну пищевых товаров из неустановленного сырья ввела компания «Твоя сеть». В целях пресечения в дальнейшем подобных нарушений ООО «Твоя сеть» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Доступ в систему уполномоченного лица организации, допустившего нарушения при оформлении ВСД, временно ограничен.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Вимм-Билль-Данн» использовала для производства молока и сыра неизвестное сырье. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в сентябре обнаружили около 700 килограммов введенной в оборот такой молочной продукции.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Россельхознадзор
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