В Тюменской области обнаружили более 75 килограммов лосося неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В числе продукции неизвестного происхождения оказались известные товары — сосиски «Вязанка Молочный», сыр рассольный «Сочинский», горбуша вяленая «„Камчатская, лосось дальневосточный (соломка) и т. д.
В оборот почти тонну пищевых товаров из неустановленного сырья ввела компания «Твоя сеть». В целях пресечения в дальнейшем подобных нарушений ООО «Твоя сеть» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Доступ в систему уполномоченного лица организации, допустившего нарушения при оформлении ВСД, временно ограничен.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Вимм-Билль-Данн» использовала для производства молока и сыра неизвестное сырье. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в сентябре обнаружили около 700 килограммов введенной в оборот такой молочной продукции.