С тонировкой и подогревом сидений: тюменские власти закупают внедорожники за 9 млн

В размещенных документах указано, что легковые автомобили должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, иметь выписку из электронного паспорта транспортного средства (ПТС, ЭПТС) и одобрение типа транспортного средства РФ, подтверждающее качество и иметь отметку об уплате утилизационного сбора и должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.