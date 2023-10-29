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Подконтрольная тюменскому правительству компания закупает внедорожники

С тонировкой и подогревом сидений: тюменские власти закупают внедорожники за 9 млн

29 октября 2023, 07:02
Фото: 1MI

Подконтрольная тюменскому правительству компания закупает внедорожники

Тюменские власти объявили о закупке двух внедорожников стоимостью 9,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовало на портале Госзакупки Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие.

В размещенных документах указано, что легковые автомобили должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, иметь выписку из электронного паспорта транспортного средства (ПТС, ЭПТС) и одобрение типа транспортного средства РФ, подтверждающее качество и иметь отметку об уплате утилизационного сбора и должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.

Тип кузова — либо внедорожник, либо кроссовер. Цвет — черный, белый, серебристый или черный, шины — не менее R20, мощность двигателя не менее 235 л. с.

Также авто должны быть оснащены автоматической коробкой переключения передач, гидроусилителем или электроусилителем руля, климат-контролем, подогревом передних сидений, камерой заднего вида. На задних стеклах, боковых и лобовом, обязательна тонировка. Также должна быть установлена система вызова экстренных оперативных служб Эро-глонасс, электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система; система помощи при экстренном торможении и т. д.

Заметим, что аукцион по закупке внедорожников ТОДЭП ранее проводило в сентябре этого года. Тогда закупку признали несостоявшейся, так как на участие в тендере была подана только одна заявка.

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