С тонировкой и подогревом сидений: тюменские власти закупают внедорожники за 9 млн

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В размещенных документах указано, что легковые автомобили должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, иметь выписку из электронного паспорта транспортного средства (ПТС, ЭПТС) и одобрение типа транспортного средства РФ, подтверждающее качество и иметь отметку об уплате утилизационного сбора и должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года.
Тип кузова — либо внедорожник, либо кроссовер. Цвет — черный, белый, серебристый или черный, шины — не менее R20, мощность двигателя не менее 235 л. с.
Также авто должны быть оснащены автоматической коробкой переключения передач, гидроусилителем или электроусилителем руля, климат-контролем, подогревом передних сидений, камерой заднего вида. На задних стеклах, боковых и лобовом, обязательна тонировка. Также должна быть установлена система вызова экстренных оперативных служб Эро-глонасс, электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система; система помощи при экстренном торможении и т. д.
Заметим, что аукцион по закупке внедорожников ТОДЭП ранее проводило в сентябре этого года. Тогда закупку признали несостоявшейся, так как на участие в тендере была подана только одна заявка.
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