Над Тюменью ночью взошла Кровавая Луна. Фото

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
«Красиво. Необычное зрелище», — сообщили горожане.
Заметим, что в ночь с 28 на 29 октября тюменцы могли также наблюдать полутеневое лунное затмение. Его пик наступил с 22:36 и до 23:53. Что касается, цвета Луны, то такой оттенок она приобрела из-за низкого расположения над горизонтом.
Охотничье полнолуние, также известное как Кровавая Луна — это довольно редкое астрономическое явление. В древности Кровавая Луна ассоциировалась с кардинальными переменами в жизни. Люди верили, что в Охотничье полнолуние можно полностью изменить свою жизнь.