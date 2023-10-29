Над Тюменью ночью взошла Кровавая Луна. Фото

Заметим, что в ночь с 28 на 29 октября тюменцы могли также наблюдать полутеневое лунное затмение. Его пик наступил с 22:36 и до 23:53. Что касается, цвета Луны, то такой оттенок она приобрела из-за низкого расположения над горизонтом.