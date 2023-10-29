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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Тюмень придет потепление до +3

В Тюмень придет потепление до +3

29 октября 2023, 06:23
Фото: 1MI
В Тюмени на следующей неделе синоптики обещают потепление до +3. Выше нуля столбики термометров поднимутся в праздничный День народного единства, 4 ноября.

По информации синоптиков, в течение предстоящей недели жителей областной столице ждет снежная и ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 10-12 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит -1…-4, в темное время суток столбики термометров будут опускаться до -5…-8.

В пятницу, 3 ноября, потеплеет до +1, а вместе со снегом пойдет дождь. Осадки в виде снега с дождем ожидаются и в субботу, 4 ноября. В воскресенье, 5 ноября, похолодает до -4…-9. Правда, надолго холода не задержатся — 8 ноября синоптики обещают +4.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре ожидается выпадение осадков больше месячной нормы. По прогнозам метеорологов, последний осенний месяц солнечными деньками радовать горожан практически не будет — ожидается 15 снежных и 15 пасмурных дней.

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