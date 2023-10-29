В Тюмень придет потепление до +3

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По информации синоптиков, в течение предстоящей недели жителей областной столице ждет снежная и ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 10-12 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит -1…-4, в темное время суток столбики термометров будут опускаться до -5…-8.
В пятницу, 3 ноября, потеплеет до +1, а вместе со снегом пойдет дождь. Осадки в виде снега с дождем ожидаются и в субботу, 4 ноября. В воскресенье, 5 ноября, похолодает до -4…-9. Правда, надолго холода не задержатся — 8 ноября синоптики обещают +4.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре ожидается выпадение осадков больше месячной нормы. По прогнозам метеорологов, последний осенний месяц солнечными деньками радовать горожан практически не будет — ожидается 15 снежных и 15 пасмурных дней.