В Тюмень придет потепление до +3

В пятницу, 3 ноября, потеплеет до +1, а вместе со снегом пойдет дождь. Осадки в виде снега с дождем ожидаются и в субботу, 4 ноября. В воскресенье, 5 ноября, похолодает до -4…-9. Правда, надолго холода не задержатся — 8 ноября синоптики обещают +4.