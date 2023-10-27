Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки

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Водителям такси будет разрешено парковать автомобиль только в тех местах, где нет никаких ограничений на стоянку. В компании считают, что так будет безопаснее и удобнее для не только для таксиста и его пассажира, но и для других участников дорожного движения.
Пока что такие правила будут действовать в тестовом режиме только в Москве. Однако эти нововведения руководство «Яндекса» планирует в дальнейшем распространять и далее.
Отметим, ранее в Госдуме предложили запретить парковку такси в жилой зоне более чем на 30 минут. В МВД такую инициативу одобрили.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы недовольны таксопарком во дворе спального района. Жильцы обратились в редакцию. По их словам, разговоры с «Яндекс.Такси» не приносят результата. Машины сервиса заняли 21 парковочное место.