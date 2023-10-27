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Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки

Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки

27 октября 2023, 01:00
Фото: 1MI
При вызове машины в сервисе «Яндекс.Такси» тюменцам придется пройти до места, где разрешена посадка. Такой алгоритм подачи машины пока запустили в тестовом режиме только в Москве.

Водителям такси будет разрешено парковать автомобиль только в тех местах, где нет никаких ограничений на стоянку. В компании считают, что так будет безопаснее и удобнее для не только для таксиста и его пассажира, но и для других участников дорожного движения.

Пока что такие правила будут действовать в тестовом режиме только в Москве. Однако эти нововведения руководство «Яндекса» планирует в дальнейшем распространять и далее.

Отметим, ранее в Госдуме предложили запретить парковку такси в жилой зоне более чем на 30 минут. В МВД такую инициативу одобрили.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы недовольны таксопарком во дворе спального района. Жильцы обратились в редакцию. По их словам, разговоры с «Яндекс.Такси» не приносят результата. Машины сервиса заняли 21 парковочное место.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Жалобы#Безопасность#Такси#Парковка#Дорожное движение#Стоянка#Дмитрий Балобанов
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