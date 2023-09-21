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Женщина пожаловалась на водителей, сигналящих по ночам.

«В Тобольске одни нытики живут!»: в соцсетях раскритиковали крик души женщины

21 сентября 2023, 07:19
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Женщина пожаловалась на водителей, сигналящих по ночам.
Жительница Тобольска поделилась в социальных сетях возмущениями: она устала от водителей, которые сигналят по ночам. Мнения в комментариях разделились.
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Тоболяки, живущие около автовокзала, о беспечном сне могут лишь мечтать. Их покой нарушают водители рейсовых автобусов, которых пускают на территорию автовокзала только после гудка.

Местная жительница в группе ВКонтакте «Типичный Тобольск» выразила свое негодование: терпеть периодические гудки автобусов тоболякам приходится даже глубокой ночью. По ее словам, из-за хорошей слышимости водители оповещают о своем приезде не только диспетчера, который поднимает шлагбаум, но и живущих в ближайших домах людей.

Мнения в комментариях разделились. Некоторые люди встали на сторону женщины и предложили ей поговорить с охраной.

«Есть такой пункт ПДД, где говорится, что сигналить можно только для предотвращения ДТП. Нужно ГИБДД штрафануть пару тройку водил, а там они сами весть разнесут», — напомнил о существовании законов комментатор.

Но есть и те, кто настрой местной жительницы не поддерживает.

«Не живите возле вокзала и проблема уйдет»,
«В Тобольске одни нытики живут?», высказались комментаторы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы массово жалуются на очереди в ГИБДД. Водителям приходится ждать приема несколько часов.

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#Общество#Водители#Жалобы#Автобусы#Тобольск#Жалоба#Любовь Селезнева
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