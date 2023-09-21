«В Тобольске одни нытики живут!»: в соцсетях раскритиковали крик души женщины

Местная жительница в группе ВКонтакте «Типичный Тобольск» выразила свое негодование: терпеть периодические гудки автобусов тоболякам приходится даже глубокой ночью. По ее словам, из-за хорошей слышимости водители оповещают о своем приезде не только диспетчера, который поднимает шлагбаум, но и живущих в ближайших домах людей.