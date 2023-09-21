«В Тобольске одни нытики живут!»: в соцсетях раскритиковали крик души женщины

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Тоболяки, живущие около автовокзала, о беспечном сне могут лишь мечтать. Их покой нарушают водители рейсовых автобусов, которых пускают на территорию автовокзала только после гудка.
Местная жительница в группе ВКонтакте «Типичный Тобольск» выразила свое негодование: терпеть периодические гудки автобусов тоболякам приходится даже глубокой ночью. По ее словам, из-за хорошей слышимости водители оповещают о своем приезде не только диспетчера, который поднимает шлагбаум, но и живущих в ближайших домах людей.
Мнения в комментариях разделились. Некоторые люди встали на сторону женщины и предложили ей поговорить с охраной.
«Есть такой пункт ПДД, где говорится, что сигналить можно только для предотвращения ДТП. Нужно ГИБДД штрафануть пару тройку водил, а там они сами весть разнесут», — напомнил о существовании законов комментатор.
Но есть и те, кто настрой местной жительницы не поддерживает.
«Не живите возле вокзала и проблема уйдет»,
«В Тобольске одни нытики живут?», высказались комментаторы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы массово жалуются на очереди в ГИБДД. Водителям приходится ждать приема несколько часов.