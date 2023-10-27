Тюменцы смогут пожениться прямо в МФЦ

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Государственную думу внесены законопроекты, предлагающие наделить МФЦ полномочиями по регистрации браков. Изменения будут внесены в Гражданский и Семейный кодексы.
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг при принятии законопроектов будут наделены следующими полномочиями: выдача свидетельств о браке, составление записей актов гражданского состояния о регистрации брака и передача в органы ЗАГС всех необходимых документов.
Предполагается. что вступить в брачный союз смогут только граждане России не младше 18 лет. С собой нужно будет иметь все те же документы, что требуются для ЗАГСа.
Ранее «Наш город» писал об упавшей рождаемости в областном центре. В сравнение с прошлым годом на свет появилось почти на 5 тысяч меньше малышей. Количество заключенных браков также уменьшилось.