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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Тюменцы смогут пожениться прямо в МФЦ

Тюменцы смогут пожениться прямо в МФЦ

27 октября 2023, 12:21
В Гражданский кодекс планируется ввести поправки, которые дадут гражданам возможность заключать браки не только в ЗАГСе, но и в МФЦ. В семейном кодексе также будет указано, что браки, заключенные в МФЦ, признаются официальными.

В Государственную думу внесены законопроекты, предлагающие наделить МФЦ полномочиями по регистрации браков. Изменения будут внесены в Гражданский и Семейный кодексы.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг при принятии законопроектов будут наделены следующими полномочиями: выдача свидетельств о браке, составление записей актов гражданского состояния о регистрации брака и передача в органы ЗАГС всех необходимых документов.

Предполагается. что вступить в брачный союз смогут только граждане России не младше 18 лет. С собой нужно будет иметь все те же документы, что требуются для ЗАГСа.

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Ранее «Наш город» писал об упавшей рождаемости в областном центре. В сравнение с прошлым годом на свет появилось почти на 5 тысяч меньше малышей. Количество заключенных браков также уменьшилось.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#МФК «Тюмень»#Законопроект#Гражданский кодекс#МФЦ Тюменской области#Семейный кодекс#Дмитрий Балобанов
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