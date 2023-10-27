«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Мужчине пришлось бороться за получение удостоверения ветерана боевых действий, а в региональных выплатах ему вовсе отказали. И он решил протестовать — боец сдал удостоверение ветерана СВО. Также он отказался заключать контракт на службу через Тюменскую область, а потому на днях отправился в зоне боевых действий через ХМАО.
«Мне говорили не сдавать удостоверение, мол, вы же это заслужили. Но я еще заслужу, но на этот раз призываться буду от другого региона. Я звонил ребятам из других областей, у них таких проблем нет, там все четко, а у нас вот такой позор. Я бы хотел, чтобы мои 4 тысячи, которые пока полгода приходят на карту поступали в правительство области, им же там, видимо, на фуршеты не хватает, пусть забирают», — рассказал «Нашему городу» боец.
Тюменский общественник Алексей Савоськин уверен, что в Тюменской области пора пересмотреть условия выдачи выплат бойцам СВО, так как на область уже поступило много жалоб от бойцов.
«Не должно быть у нас ценза оседлости, в ХМАО они сделали проще, там без разницы, где ты прописан, они справедливо считают, что все — граждане РФ. У нас считают что есть отдельно граждане Тюменской области и ряд условия для получения выплат намного шире. Поэтому в ХМАО все получают выплаты, там все организовано, а у нас вот так», — говорит общественник.
Напомним, что этому бойцу, как и некоторым другим тюменцам отказали в выплатах из-за того, что в Тюменской области единовременная выплата предоставляется при одновременном выполнении условий: гражданин убыл для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области или Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тюмень, заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны РФ в период специальной военной операции, зачислен в списки воинской части, проходит военную службу по контракту.
Несмотря на то, что Шамат Романов является жителем Тюменской области, при разъяснении отказа в выплатах от области, ему сказали — нет сведений о том, что он призывался именно отсюда. Хотя, как рассказал сам боец, он уезжал на поле боя через областной военкомат.
«Очень много скандалов по этому поводу, но их почему-то никто не решает. А потому идет переток в те регионы, где решаются многие вопросы. Выплаты должны получать все, а не так — избирательно. Многие регионы сейчас пересматривают условия выплат. Посмотрите, у нас сейчас и Сахалин к себе бойцов со всей РФ собирает», — говорит Савоськин.
Он уверен, что тюменским властям стоит пересмотреть постановление о предоставлении выплат, так как на данный момент оно не позволяет людям, рисковавшим жизнью на СВО, получить то, что им обещал губернатор.
В редакцию «Нашего города» уже обратились несколько бойцов, у которых возникли проблемы с получением выплат от региона. Мотивируют отказ всем одинаково — нет сведений, что вы призывались именно из Тюменской области. Сами военные говорят, что не обращали внимания на бумаги, так как шли выполнять свой долг. А потому в документах некоторых позже обнаружилось, что они заключили контракт с Ростовской областью.
«Нам сказали, что мы контракт заключали с Ростовом, а значит выплат не получим. А мы же не знали как и что нужно, мы же не за деньгами шли. Нам тут сказали, что позже контракт заключим, мы и согласились. Вот такое отношение к нам», — говорит боец с позывным «Горец».
Ветераны СВО признаются, что не ожидали, что с ними регион, обещавший им поддержку, поступит таким образом.