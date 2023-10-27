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Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя через ХМАО.

«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО

27 октября 2023, 08:01
Фото: 1MI
Тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя через ХМАО.

Тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО

Боец СВО из Тюмени уже отслужил однажды по контракту, но решил вернуться на поле боя. Однако условия заключения контракта в Тюменской области его категорически не устроили, поэтому он решил призываться через ХМАО.

«У нас такой позор»

Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Мужчине пришлось бороться за получение удостоверения ветерана боевых действий, а в региональных выплатах ему вовсе отказали. И он решил протестовать — боец сдал удостоверение ветерана СВО. Также он отказался заключать контракт на службу через Тюменскую область, а потому на днях отправился в зоне боевых действий через ХМАО.

«Мне говорили не сдавать удостоверение, мол, вы же это заслужили. Но я еще заслужу, но на этот раз призываться буду от другого региона. Я звонил ребятам из других областей, у них таких проблем нет, там все четко, а у нас вот такой позор. Я бы хотел, чтобы мои 4 тысячи, которые пока полгода приходят на карту поступали в правительство области, им же там, видимо, на фуршеты не хватает, пусть забирают», — рассказал «Нашему городу» боец.
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Пора вносить правки в постановление

Тюменский общественник Алексей Савоськин уверен, что в Тюменской области пора пересмотреть условия выдачи выплат бойцам СВО, так как на область уже поступило много жалоб от бойцов.

«Не должно быть у нас ценза оседлости, в ХМАО они сделали проще, там без разницы, где ты прописан, они справедливо считают, что все — граждане РФ. У нас считают что есть отдельно граждане Тюменской области и ряд условия для получения выплат намного шире. Поэтому в ХМАО все получают выплаты, там все организовано, а у нас вот так», — говорит общественник.

Напомним, что этому бойцу, как и некоторым другим тюменцам отказали в выплатах из-за того, что в Тюменской области единовременная выплата предоставляется при одновременном выполнении условий: гражданин убыл для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области или Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тюмень, заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны РФ в период специальной военной операции, зачислен в списки воинской части, проходит военную службу по контракту.

Несмотря на то, что Шамат Романов является жителем Тюменской области, при разъяснении отказа в выплатах от области, ему сказали — нет сведений о том, что он призывался именно отсюда. Хотя, как рассказал сам боец, он уезжал на поле боя через областной военкомат.

«Очень много скандалов по этому поводу, но их почему-то никто не решает. А потому идет переток в те регионы, где решаются многие вопросы. Выплаты должны получать все, а не так — избирательно. Многие регионы сейчас пересматривают условия выплат. Посмотрите, у нас сейчас и Сахалин к себе бойцов со всей РФ собирает», — говорит Савоськин.

Он уверен, что тюменским властям стоит пересмотреть постановление о предоставлении выплат, так как на данный момент оно не позволяет людям, рисковавшим жизнью на СВО, получить то, что им обещал губернатор.

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Проблема массовая

В редакцию «Нашего города» уже обратились несколько бойцов, у которых возникли проблемы с получением выплат от региона. Мотивируют отказ всем одинаково — нет сведений, что вы призывались именно из Тюменской области. Сами военные говорят, что не обращали внимания на бумаги, так как шли выполнять свой долг. А потому в документах некоторых позже обнаружилось, что они заключили контракт с Ростовской областью.

«Нам сказали, что мы контракт заключали с Ростовом, а значит выплат не получим. А мы же не знали как и что нужно, мы же не за деньгами шли. Нам тут сказали, что позже контракт заключим, мы и согласились. Вот такое отношение к нам», — говорит боец с позывным «Горец».

Ветераны СВО признаются, что не ожидали, что с ними регион, обещавший им поддержку, поступит таким образом.

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