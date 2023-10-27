«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО

Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Мужчине пришлось бороться за получение удостоверения ветерана боевых действий, а в региональных выплатах ему вовсе отказали. И он решил протестовать — боец сдал удостоверение ветерана СВО. Также он отказался заключать контракт на службу через Тюменскую область, а потому на днях отправился в зоне боевых действий через ХМАО.