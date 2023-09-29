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Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2023 году

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2023 году

29 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2023 году
Государство на разных уровнях оказывает поддержку семьям с детьми — в виде пособий, компенсаций. Одна из мер поддержки — так называемые губернаторские региональные выплаты.
Сюжет
Дети

Что такое губернаторская выплата?

Губернаторская выплата — одна из мер поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми. Она относится к категории единовременной помощи, средства на нее выделяются из бюджетов регионов.

Как руководитель областной, краевой или городской администрации, губернатор имеет полномочия:

  • назначать финансовую поддержку (помощь) единовременно после рождения ребенка;
  • устанавливать размер пособия на детей, получаемого семьями;
  • определять группы граждан, которые имеют возможность пользоваться такой поддержкой;
  • устанавливать условия, на которых семьям с детьми может быть оказана помощь.

В 2023 году в России губернаторские выплаты (пособия на детей) осуществляются в форме регионального бонуса. Включение такой помощи, как губернаторское пособие на ребенка, в общий объем социальной помощи, предоставляемой по области, зависит от региональной политики, от демографической ситуации, а также от других обстоятельств.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?

На региональные губернаторские выплаты могут претендовать семьи с детьми — родители, усыновители. Условие — фактическое действие на территории области соответствующего акта.

Российская семья имеет возможность подавать заявление на выплату финансовой помощи из областного бюджета в форме пособия на детей:

  • после рождения ребенка;
  • по обстоятельствам — помощь в этом случае будет адресной, и получить ее могут только те семьи, которые официально считаются многодетными или малоимущими.

В зависимости от ситуации и условий, помощь в виде пособия на детей может предоставляться в виде льгот, социальных, финансовых выплат, в других формах.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал

В 2020 году в Тюменской областной думе был рассмотрен и принят Закон о выплате регионального материнского капитала.

  • на каждого первого по счету ребенка родители могут получить финансовое пособие — 150 000 ₽;
  • при рождении третьего, четвертого и т. д. ребенка реализуется выплата пособия на детей — 100 000 руб.

Условия для получения регионального материнского капитала: семья должна проживать на территории региона не менее чем в течение пяти лет, в то же время постоянная регистрация (прописка) у членов семьи может быть и в другом субъекте федерации. Если речь идет о семье студентов, то в ее отношении это правило не распространяется.

Право на подачу заявления на получение такого пособия на детей имеют:

  • мать (усыновитель), родившая третьего и т. д. ребенка по счету;
  • отец (усыновитель) — только при наличии веских причин и обстоятельств.

Финансовую помощь в виде регионального материнского капитала (выплата на ребенка) в Тюменской области семьи и родители (опекуны) могут использовать:

  • для погашения кредита, оформленного на покупку жилья (ипотеки);
  • в качестве первоначального взноса при участи в ипотечном кредитовании;
  • для обеспечения участка или дома газоснабжением;
  • для строительства или приобретения жилья.

Общая площадь жилой недвижимости, которая приобретается за счет финансов из пособия на детей в виде регионального материнского капитала, рассчитывается исходя из установленного показателя — не более 18 кв. м на 1 человека.

Чтобы воспользоваться региональным материнским капиталом в Тюменской области, необходимо:

  • заполнить соответствующее заявление;
  • собрать документы;
  • подать их комплект с заявлением.

Заявление необходимо направлять в личном порядке, через МФЦ. Также его можно направить по почте, в электронном формате. При направлении заявления и документов почтой все они должны быть заверены у нотариуса.

По закону заявление рассматривается в десятидневный срок. Выплата осуществляется в 30-дневный срок с момента подачи.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет

В Тюменском регионе родители могут претендовать на оформление и начисления пособия на детей в возрасте до трех лет каждый месяц. Помощь оказывается:

  • официально трудоустроенным родителям или родственникам, которые ухаживают за детьми до трех лет;
  • безработным гражданам, которые перестали быть трудоустроенными по причине ликвидации компании (предприятия) в течение года до даты официального получения статуса безработного и не оформляли соответствующее пособие;
  • женщинам-военным, которые служат в соответствии с контрактом.

В вышеуказанном статусе могут находиться как родители, так и усыновители (опекуны).

Размер финансовых средств в виде пособия на ребенка до трех лет — 50 руб. в месяц.

К заявлению на оформление пособия на детей по месту работы, учебы или службы потребуется приложить документы:

  • справку о составе семьи;
  • свидетельство о рождении.

При подаче заявления в соцзащиту необходимо подготовить документы:

  • свидетельство о рождении;
  • трудовую книжку, в которой должна быть запись (с печатью) о месте последнего трудоустройства и об увольнении;
  • справку из центра занятости о том, что заявитель не числится в нем на учете и не получает соответствующее пособие. Только в этом случае ему положена выплата на ребенка от государства.

Финансовую помощь, предоставляемую на ребенка в возрасте до трех лет, в виде пособия на детей могут получать:

  • матери, которые воспитывают детей одни, — 428 руб. ежемесячно;
  • матери детей, отцы которых проходят службу по призыву, — 428 руб. ежемесячно.

На пособие размером в 321 руб. в месяц могут рассчитывать родители детей, отцы/матери которых уклоняются от уплаты алиментов либо если взыскать алименты невозможно, — 321 руб. ежемесячно.

Региональное пособие на ребенка до 3 летРегиональное пособие на ребенка до 3 лет
Региональное пособие на ребенка до 3 лет
Фото: 1MI

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

Работающие женщины, проживающие на территории Тюменской области, получают пособие по уходу за детьми. Размер пособия на детей составляет 100% от суммы заработка, среднего за прошедшие два года до момента ухода женщины в официальный отпуск по беременности и родам.

Размер пособия на детей (по МРОТ):

  • минимум 59 700 ₽;
  • максимум 322 000 руб.

Финансовую помощь в виде пособия на детей женщины в Тюменской области получают ежемесячно до того дня, когда малышу исполнится 1,5 года. Если в семье родилась двойня, тройня и большее количество детей, обеспечивается выплата на каждого из них. Суммы:

  • на первого — минимум 3 769 ₽;
  • на второго и последующего детей — 7 538 руб.

Заявление по оформлению пособия на детей направляется:

  • по месту службы, трудоустройства или учебы родителя;
  • в соцзащиту (при отсутствии места работы).

Вместе с заявлением на оформление социальной выплаты на ребенка по месту работы, службы или учебы подаются:

  • свидетельство о рождении;
  • справка, выданная в ЗАГСе;
  • справка с места работы второго родителя — как подтверждение того, что он такое пособие не получает.

При подаче заявления в департамент соцзащиты представляются документы:

  • свидетельство о рождении;
  • справка из ЗАГС.

Для оформления пособия на детей оба родителя должны будут представить трудовые книжки и записи о последних местах трудоустройства и увольнения.

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской области

По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки:

  • компенсация питания ученика школы (при начислении используются коэффициенты повышения);
  • адресная финансовая помощь — 2 000 руб. ежегодно;
  • предоставление путевок в оздоровительные детские лагеря.

Семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет менее 5 000 руб. (сумма зафиксирована правительством Тюменской области), могут рассчитывать на следующие виды помощи:

  • предоставление фармацевтических препаратов по рецептам, выписанным медикам, на каждого из детей в возрасте не старше шести лет;
  • бесплатный проезд на общественном транспорте (городском, междугородном в пределах района и пригородном) для ученика школы. Альтернатива — выплата на проезд в виде компенсации расходов;
  • оплата услуг ЖКХ со скидкой в 30% от суммы, зафиксированной в рамках тарифов.

Перечисленные виды помощи оказываются в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» во всех регионах России, в том числе в Тюменской области.

Если семья, имеющая статус многодетной, желает открыть фермерское хозяйство, она также может рассчитывать на помощь от государства. Меры поддержки:

  • предоставление участка земли для осуществления соответствующей деятельности;
  • уплата налога на землю по льготному тарифу;
  • предоставление ссуды (без процентов) и финансовой помощи, цель которой — компенсация расходов, которые обуславливает занятие фермерским хозяйством.

Многодетные семьи в Тюменской области, решившие заняться предпринимательством (малый бизнес), также имеют право претендовать на социальную поддержку:

  • оплата аренды по льготному тарифу;
  • освобождение от регистрационного сбора, обязательного для предпринимателей, — частичное или полное.

Многодетные семьи, проживающие на территории Тюменской области, доход в которых на 1 человека составляет менее 12 375 руб. ежемесячно, имеют право на следующие виды социальной поддержки:

  • компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (обращение с твердыми отходами);
  • компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ — 30%.

Семьи, имеющие статус многодетных, проживающие в Тюменской области, в которых размер дохода в месяц составляет менее 12 196 ₽, могут рассчитывать на социальную поддержку в виде:

  • финансовой помощи в виде доплаты на приобретение детского питания на каждого из детей в возрасте до двух лет;
  • оплаты проезда общественным транспортом (в черте города, между городами и в пределах района) или компенсации соответствующих расходов на каждого школьника;
  • получение юридических услуг на бесплатной основе.

Если доход в многодетной семье, проживающей на территории Тюменской области, на 1 человека составляет менее 11 748 ₽, оказываются следующие виды поддержки:

  • сопровождение (социальное) при выявлении факта необходимости в ней;
  • предоставление условий для проживания — при сложной жизненной ситуации;
  • выдача одежды, обуви и других вещей — предоставляется организациями, занятыми в сфере соцобслуживания по месту проживания заявителей.

Ряд социальных организаций, работающих на территории Тюменской области, также оказывают малоимущим многодетным семьям помощь в направлении реабилитации:

  • медицинский и социальный патронаж — если в семье есть дети с ограниченными возможностями в возрасте до трех лет;
  • предоставление путевок в специальные медицинские центры — если в семье есть дети с проблемами со зрением и с речью, но не имеющие инвалидности.

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря предоставляются детям, растущим в семьях, которые имеют статус социально незащищенных. Также предоставляются скидки на приобретение путевок в оздоровительные загородные центры детям в возрасте от шести до 18 лет, часть стоимости компенсируется из средств регионального бюджета.

Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской областиРегиональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской области
Региональные льготы семьям с детьми в Тюмени и Тюменской области
Фото: 1MI

Как получить региональные выплаты и льготы?

В Тюменской области многодетные семьи и родители, имеющие право на помощь от государства, могут с заявлением и комплектом необходимых документов обращаться в местные МФЦ и в органы социальной защиты. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» при наличии верифицированного аккаунта.

МФЦ в г. Тюмени работают по следующим адресам:

  • улица Тимофея Чаркова, 60;
  • Уездная улица, 4;
  • улица 50 лет Октября, 57а;
  • улица Щербакова, 98/3;
  • улица 30 лет Победы, 95/2;
  • улица Первомайская, 50/1.

Отделы соцзащиты в г. Тюмени работают по адресам:

  • улица Холодильная, 120/2;
  • улица Республики, 83.

Время работы перечисленных учреждений необходимо уточнять заранее, как и часы приема специалистов.

Выбирая вариант подачи заявления на оформление социальной поддержки и региональных выплат посредством сайта «Госуслуги», следует:

  • получить подтвержденный учетный аккаунт или зарегистрироваться на портале;
  • заполнить заявление по всем пунктам — данные фиксируются автоматически, они импортируются из личного кабинета гражданина;
  • отправить заполненное заявление в режиме онлайн.

Затем заявитель должен будет дождаться момента, когда завершится проверка, после чего в его личный кабинет на сайте «Госуслуги» будет отправлено уведомление с просьбой записаться на очный прием для подачи документов в оригинальном виде. Также может быть направлено и уведомление о том, что проверка завершена, а выплаты назначены.

Если получение помощи от государства или от региона одобрено, финансовые средства перечисляются на счет заявителя. Если заявитель трудоустроен, пособия на детей приходят, как правило, в день выдачи заработной платы на предприятии. В других случаях средства зачисляются в конце каждого месяца, начиная с 20 числа. Помощь поступает на карту «Мир», ее реквизиты следует заранее указать на этапе заполнения заявления. При отсутствии карты «Мир» ее потребуется получить, что можно сделать в отделении Сбербанка России.

#Тюмень#Дети#Деньги#Выплаты#Льготы#Пособия#Господдержка
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