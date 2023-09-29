Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2023 году

Если получение помощи от государства или от региона одобрено, финансовые средства перечисляются на счет заявителя. Если заявитель трудоустроен, пособия на детей приходят, как правило, в день выдачи заработной платы на предприятии. В других случаях средства зачисляются в конце каждого месяца, начиная с 20 числа. Помощь поступает на карту «Мир», ее реквизиты следует заранее указать на этапе заполнения заявления. При отсутствии карты «Мир» ее потребуется получить, что можно сделать в отделении Сбербанка России.