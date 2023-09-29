Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Тюмени в 2023 году

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Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 16:47
Губернаторская выплата — одна из мер поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми. Она относится к категории единовременной помощи, средства на нее выделяются из бюджетов регионов.
Как руководитель областной, краевой или городской администрации, губернатор имеет полномочия:
В 2023 году в России губернаторские выплаты (пособия на детей) осуществляются в форме регионального бонуса. Включение такой помощи, как губернаторское пособие на ребенка, в общий объем социальной помощи, предоставляемой по области, зависит от региональной политики, от демографической ситуации, а также от других обстоятельств.
На региональные губернаторские выплаты могут претендовать семьи с детьми — родители, усыновители. Условие — фактическое действие на территории области соответствующего акта.
Российская семья имеет возможность подавать заявление на выплату финансовой помощи из областного бюджета в форме пособия на детей:
В зависимости от ситуации и условий, помощь в виде пособия на детей может предоставляться в виде льгот, социальных, финансовых выплат, в других формах.
В 2020 году в Тюменской областной думе был рассмотрен и принят Закон о выплате регионального материнского капитала.
Условия для получения регионального материнского капитала: семья должна проживать на территории региона не менее чем в течение пяти лет, в то же время постоянная регистрация (прописка) у членов семьи может быть и в другом субъекте федерации. Если речь идет о семье студентов, то в ее отношении это правило не распространяется.
Право на подачу заявления на получение такого пособия на детей имеют:
Финансовую помощь в виде регионального материнского капитала (выплата на ребенка) в Тюменской области семьи и родители (опекуны) могут использовать:
Общая площадь жилой недвижимости, которая приобретается за счет финансов из пособия на детей в виде регионального материнского капитала, рассчитывается исходя из установленного показателя — не более 18 кв. м на 1 человека.
Чтобы воспользоваться региональным материнским капиталом в Тюменской области, необходимо:
Заявление необходимо направлять в личном порядке, через МФЦ. Также его можно направить по почте, в электронном формате. При направлении заявления и документов почтой все они должны быть заверены у нотариуса.
По закону заявление рассматривается в десятидневный срок. Выплата осуществляется в 30-дневный срок с момента подачи.
В Тюменском регионе родители могут претендовать на оформление и начисления пособия на детей в возрасте до трех лет каждый месяц. Помощь оказывается:
В вышеуказанном статусе могут находиться как родители, так и усыновители (опекуны).
Размер финансовых средств в виде пособия на ребенка до трех лет — 50 руб. в месяц.
К заявлению на оформление пособия на детей по месту работы, учебы или службы потребуется приложить документы:
При подаче заявления в соцзащиту необходимо подготовить документы:
Финансовую помощь, предоставляемую на ребенка в возрасте до трех лет, в виде пособия на детей могут получать:
На пособие размером в 321 руб. в месяц могут рассчитывать родители детей, отцы/матери которых уклоняются от уплаты алиментов либо если взыскать алименты невозможно, — 321 руб. ежемесячно.
Работающие женщины, проживающие на территории Тюменской области, получают пособие по уходу за детьми. Размер пособия на детей составляет 100% от суммы заработка, среднего за прошедшие два года до момента ухода женщины в официальный отпуск по беременности и родам.
Размер пособия на детей (по МРОТ):
Финансовую помощь в виде пособия на детей женщины в Тюменской области получают ежемесячно до того дня, когда малышу исполнится 1,5 года. Если в семье родилась двойня, тройня и большее количество детей, обеспечивается выплата на каждого из них. Суммы:
Заявление по оформлению пособия на детей направляется:
Вместе с заявлением на оформление социальной выплаты на ребенка по месту работы, службы или учебы подаются:
При подаче заявления в департамент соцзащиты представляются документы:
Для оформления пособия на детей оба родителя должны будут представить трудовые книжки и записи о последних местах трудоустройства и увольнения.
По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки:
Семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет менее 5 000 руб. (сумма зафиксирована правительством Тюменской области), могут рассчитывать на следующие виды помощи:
Перечисленные виды помощи оказываются в соответствии с Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» во всех регионах России, в том числе в Тюменской области.
Если семья, имеющая статус многодетной, желает открыть фермерское хозяйство, она также может рассчитывать на помощь от государства. Меры поддержки:
Многодетные семьи в Тюменской области, решившие заняться предпринимательством (малый бизнес), также имеют право претендовать на социальную поддержку:
Многодетные семьи, проживающие на территории Тюменской области, доход в которых на 1 человека составляет менее 12 375 руб. ежемесячно, имеют право на следующие виды социальной поддержки:
Семьи, имеющие статус многодетных, проживающие в Тюменской области, в которых размер дохода в месяц составляет менее 12 196 ₽, могут рассчитывать на социальную поддержку в виде:
Если доход в многодетной семье, проживающей на территории Тюменской области, на 1 человека составляет менее 11 748 ₽, оказываются следующие виды поддержки:
Ряд социальных организаций, работающих на территории Тюменской области, также оказывают малоимущим многодетным семьям помощь в направлении реабилитации:
Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря предоставляются детям, растущим в семьях, которые имеют статус социально незащищенных. Также предоставляются скидки на приобретение путевок в оздоровительные загородные центры детям в возрасте от шести до 18 лет, часть стоимости компенсируется из средств регионального бюджета.
В Тюменской области многодетные семьи и родители, имеющие право на помощь от государства, могут с заявлением и комплектом необходимых документов обращаться в местные МФЦ и в органы социальной защиты. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» при наличии верифицированного аккаунта.
МФЦ в г. Тюмени работают по следующим адресам:
Отделы соцзащиты в г. Тюмени работают по адресам:
Время работы перечисленных учреждений необходимо уточнять заранее, как и часы приема специалистов.
Выбирая вариант подачи заявления на оформление социальной поддержки и региональных выплат посредством сайта «Госуслуги», следует:
Затем заявитель должен будет дождаться момента, когда завершится проверка, после чего в его личный кабинет на сайте «Госуслуги» будет отправлено уведомление с просьбой записаться на очный прием для подачи документов в оригинальном виде. Также может быть направлено и уведомление о том, что проверка завершена, а выплаты назначены.
Если получение помощи от государства или от региона одобрено, финансовые средства перечисляются на счет заявителя. Если заявитель трудоустроен, пособия на детей приходят, как правило, в день выдачи заработной платы на предприятии. В других случаях средства зачисляются в конце каждого месяца, начиная с 20 числа. Помощь поступает на карту «Мир», ее реквизиты следует заранее указать на этапе заполнения заявления. При отсутствии карты «Мир» ее потребуется получить, что можно сделать в отделении Сбербанка России.