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33-летний тюменец склонял несовершеннолетнюю девочку к интиму через соцсети

33-летний тюменец склонял несовершеннолетнюю девочку к интиму через соцсети

27 октября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Мужчина общался с девушкой по переписке на протяжении полугода. За интим-услуги он обещал ей щедрые подарки.

Летом 2022 года тюменец написал своей знакомой и предложил вступить в интимные отношения. О том, что ей еще не исполнилось 16 лет, он знал: девушка сама сообщала об этом.

По словам потерпевшей, она познакомилась с мужчиной в социальных сетях. В переписке тот утверждал, что он тоже несовершеннолетний. Спустя полгода общения тюменец начал настаивать на интиме, предлагая за любовь щедрые подарки.

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Девушка заблокировала навязчивого ухажера в соцсетях, но он начал донимать ее постоянными звонками, из-за чего она обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что судимостей у мужчины нет, но он ведет асоциальный образ жизни и по месту жительства характеризуется отрицательно.

Тюменец признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и выплаты потерпевшей 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что суд приговорил 39-летнего тюменца к пяти годам лишения свободы за приставания к дочери своей знакомой. В пресс-службе тюменских судов сообщили, что девочке всего 13 лет.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Соцсети#Любовь Селезнева
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