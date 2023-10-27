Тюменская компания заставляет соискателей проходить тест на тип личности

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Тюменским работодателям мало увидеть резюме сотрудника: для потенциальных работников придумали новые испытания. Местная жительница рассказала «72.ru», что в одной из фирм ее попросили отчитаться о расходах и пройти тест на определение типа личности.
«Мне назначили собеседование. А перед ним попросили пройти тест на архетипы и заполнить „колесо расходов“, а потом выслать им. Совсем с ума посходили. Зачем это нужно?», — выразила недовольство женщина.
Чтобы определить, к какому архетипу относится женщина, ей нужно было ответить на 72 вопроса, касающиеся детских обид, доверия к людям и духа соперничества.
Также для заполнения тюменке предоставили таблицу расходов, где нужно указать, сколько ежемесячно она тратит на отдых, вещи, семью, благотворительность, а также отметить, сколько она хочет зарабатывать.
Основатель компании «SuperJob» Алексей Захаров рассказал, для чего работодатель может выдвигать странные условия.
«Когда у нас есть большой выбор подходящих кандидатов, нам нужно из лучших выбрать самого лучшего. В таких случаях мы можем использовать продвинутые методики тестирования. Это не делается для массовых профессий вроде поваров, курьеров или кассиров. Такая потребность возникает при выборе сотрудников на более высокие должности. Как правило, эти тестирования не связаны с типом личности. Они дают очень большую погрешность. Человек не выспался — у него один тип личности, жена ушла — другой. Поэтому такие тесты сейчас используют очень редко», — пояснил Захаров.
По его словам, на результаты таких тестов нельзя ориентироваться, особенно когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров.
Ранее «Наш Город» поделился мнениями тюменцев об атмосфере на рабочем месте. По их словам, зачастую в коллективе нет взаимного уважения и понимания, каждый сотрудник отвечает сам за себя.