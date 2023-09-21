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Рабочие на производстве в Тюменской области

«Проще лежать на диване»: в Тюмени из-за маленьких зарплат усиливается дефицит кадров

21 сентября 2023, 15:47
Фото: 1MI
Рабочие на производстве в Тюменской области
Тюменцы полагают, что нынешний уровень зарплат не может привести к существенному дефициту кадров в регионе. Вакансий будет всё больше, но работать за 30 — 40 тысяч рублей очень сложно найти.

По данным «Нашего города», в Тюменской области не хватает врачей, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей.

«А кто пойдет рабочим на з/пл в 30, даже 40 тысяч рублей? На эти деньги одному то выжить невозможно, а уж семью прокормить, так и вовсе», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена П.

Людям выгоднее просто не ходить на работу, если зарплата небольшая.

«За 40 работать не пойду, буду лежать на диване последний хлебушек доедать без соли. К сожалению, в основном сейчас такая картина наблюдается», — отмечает тюменка Анжелика Ш.

По мнению жителей Тюмени, дефицит кадров в бюджетных сферах будет только усиливаться. В дальнейшем это может повлиять на всю экономику страны.

«Пока не будет самой высокой зарплаты у учителей, воспитателей, преподавателей и инженеров. Не будет роста экономики и культуры», — сообщил «Нашему городу» Василий В.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени — серьезный дефицит рабочих рук. Резко выросло число вакансий для курьеров, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей.

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#Общество#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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