«Проще лежать на диване»: в Тюмени из-за маленьких зарплат усиливается дефицит кадров

Тюменцы полагают, что нынешний уровень зарплат не может привести к существенному дефициту кадров в регионе. Вакансий будет всё больше, но работать за 30 — 40 тысяч рублей очень сложно найти.

По данным «Нашего города», в Тюменской области не хватает врачей, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей. «А кто пойдет рабочим на з/пл в 30, даже 40 тысяч рублей? На эти деньги одному то выжить невозможно, а уж семью прокормить, так и вовсе», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена П. Людям выгоднее просто не ходить на работу, если зарплата небольшая. «За 40 работать не пойду, буду лежать на диване последний хлебушек доедать без соли. К сожалению, в основном сейчас такая картина наблюдается», — отмечает тюменка Анжелика Ш. По мнению жителей Тюмени, дефицит кадров в бюджетных сферах будет только усиливаться. В дальнейшем это может повлиять на всю экономику страны. «Пока не будет самой высокой зарплаты у учителей, воспитателей, преподавателей и инженеров. Не будет роста экономики и культуры», — сообщил «Нашему городу» Василий В. Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени — серьезный дефицит рабочих рук. Резко выросло число вакансий для курьеров, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей. Читайте также: Работница «ТРИЦ», подделав документы, присвоила себе квартиру умершей тюменки Тюменская компания поставляла в детсады запрещенное масло