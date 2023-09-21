«Проще лежать на диване»: в Тюмени из-за маленьких зарплат усиливается дефицит кадров

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По данным «Нашего города», в Тюменской области не хватает врачей, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей.
«А кто пойдет рабочим на з/пл в 30, даже 40 тысяч рублей? На эти деньги одному то выжить невозможно, а уж семью прокормить, так и вовсе», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена П.
Людям выгоднее просто не ходить на работу, если зарплата небольшая.
«За 40 работать не пойду, буду лежать на диване последний хлебушек доедать без соли. К сожалению, в основном сейчас такая картина наблюдается», — отмечает тюменка Анжелика Ш.
По мнению жителей Тюмени, дефицит кадров в бюджетных сферах будет только усиливаться. В дальнейшем это может повлиять на всю экономику страны.
«Пока не будет самой высокой зарплаты у учителей, воспитателей, преподавателей и инженеров. Не будет роста экономики и культуры», — сообщил «Нашему городу» Василий В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени — серьезный дефицит рабочих рук. Резко выросло число вакансий для курьеров, разнорабочих, монтажников, кладовщиков, автослесарей.