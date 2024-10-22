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Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?
22 октября, 07:33
Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?
16 октября, 01:11
Тест — для самых умных людей с высоким IQ! Сможете ли вы решить 10 сложных задач?
11 октября, 05:23
Губернатор Моор ответит на вопросы тюменцев в конце октября
Глава Тюменской области анонсировал проведение прямой линии в своих социальных сетях.
10 октября, 07:17
2023
«Удобный и интересный формат». Мэр Тюмени проведет прямую линию в соцсетях
Глава Тюмени Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Он пройдет в пятницу, 8 декабря в 18:00, сообщил мэр в своих социальных сетях.
4 декабря 2023, 10:09
Прямая линия губернатора Моора: о чем спрашивают главу региона тюменцы?
29 ноября 2023, 08:01
Тюменская компания заставляет соискателей проходить тест на тип личности
Жительницу Тюмени заставили перед собеседованием пройти тест на тип личности и отчитаться о расходах. Эксперт рассказал, зачем работодатели придумывают странные испытания.
27 октября 2023, 04:48
В «Росводоканале» дали ответы на самые популярные вопросы тюменцев
21 января 2023, 16:09

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