«Удобный и интересный формат». Мэр Тюмени проведет прямую линию в соцсетях

Глава Тюмени Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Он пройдет в пятницу, 8 декабря в 18:00, сообщил мэр в своих социальных сетях.