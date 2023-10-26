«Фронтовое братство — реальная вещь»: Тюменский атаман о буднях казаков на СВО

Атаман рассказал и про бытовые условия на СВО. Он отметил, что они хоть и суровые, бойцы живут в блиндажах и землянках, и конечно, очень скучают по домашнему комфорту и уюту. Так, один из казаков в заброшенном доме оборудовал баню. Правда, потом ее разбили, но зато какое-то время, военнослужащие могли здесь отдохнуть. Скорее всего баню уничтожили по наводке, предполагает Белослудцев. Ведь на Донбассе к российским военнослужащим относятся по-разному. Среди местных хватает тех, кто работает на врага. По счастливой случайности, в бане на тот момент никого не было и обошлось без жертв.