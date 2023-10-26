«Фронтовое братство — реальная вещь»: Тюменский атаман о буднях казаков на СВО

Posted Вчера, 12:09
Published Вчера, 12:09
Modified Вчера, 12:11
Updated Вчера, 12:11
О боевых буднях тюменских ребят рассказал «Вслух.ру» атаман отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев.
Первыми на Донбасс отправились добровольцы-казаки, у которых уже был военный опыт, полученный в боевых точках.
«Из 300 военнообязанных казаков под частичную мобилизацию попало только восемь. Остальные ушли добровольцами. А в апреле прошлого года президент России подписал указ о формировании добровольческих подразделений, куда мы уже организованно стали отправлять казаков едиными командами», — пояснил атаман.
Также на СВО ушла одна треть атаманов из муниципальных образований региона. Но казачье сообщество Тюменской области старается не терять из виду ни одного своего парня и пытается поддерживать с ними связь.
Первые добровольцы надеялись, что их зачислят в тюменские подразделения «Сибирь», «Тайгу» или «Тобол». Однако после подписания контракта их отправили в танковый полк пехотинцами. И сразу же они оказались на самом передке — в районе Сватово-Кременная. Из вооружения — только стрелковое оружие. Но один атаман сумел раздобыть для бойцов трофейные гранатометы и ПЗРК.
Недавно в Тюмени был сформирован саперный батальон, в который вошли 24 казака. После того, как они прошли курс боевой подготовки в Елани (Свердловская область), их во главе с атаманом Тобольска перебросили в зону спецоперации. Каждый из тюменских казаков получил командные должности.
«Командир заявил, что казаки с первого дня показали себя мотивированными, дисциплинированными, подготовленными. Из 24 казаков одного назначили командиром роты, четверых — командирами взводов, двух — старшинами рот. Один стал замполитом роты, а другой — заместителем командира взвода», — отмечает Белослудцев.
Атаман уверен, что таких результатов тюменские казаки добились, благодаря регулярным военно-полевым сборам, которые проходят дважды в год.
Также он отметил помощь тюменских властей и военкомата в снаряжении казаков-саперов всем необходимым обмундированием и выплатах. Ребята перед отправкой на СВО смогли решить свои проблемы с банками.
Тюменскую казачью волость в зоне специальной военной операции представляет заместитель Николая Белослудцева. «Походный атаман» наделен правом принимать в казачество. На «передке» уже 10 человек вступили в ряды тюменского казачества.
«Практика показала, что на Донбассе народ тянется к казакам. К тем, кто покрепче и надежнее. Например, у командира отделения по имени Олег изначально было 6-7 человек в подчинении, а потом к нему в подразделение набилось до 30 бойцов. Целый взвод получился. Хотя он и не офицер, а сержант. И еще было бы больше, но штат не позволяет», — комментирует атаман.
Николай Белослудцев не скрывает свою гордость за земляков. Говорит, что все тюменские казаки на СВО показали себя храбрыми и организованными воинами.
«Девять мобилизованных казаков (один потом погиб) вошли в ставший знаменитым казачий батальон „Сибирь“ казачьей бригады „Терек“. Этот отряд в течение 16 часов героически оборонял Артёмовск на одном из самых сложных направлений. Более полутора тысяч вражеских военных с техникой пытались прорваться сквозь батальон, в десять раз уступавший по численности. Казаки выстояли, не поддавшись усиленной атаке врага. За это командира батальона Олега Ликонцева удостоили высшей государственной награды — звания „Герой России“», — рассказывает глава тюменского казачества.
Также уже два Ордена Мужества есть у 45-летнего тюменца с позывным Паша. За месяц у него около сотни победных сражений и 12 уничтоженных врагов. На СВО он встретился с бывшим сослуживцем, теперь они работают в паре. Атаман уверен, что третий орден Паше обеспечен — не смотря на ранение и контузию, он продолжает нести службу.
Тюменское землячество всячески поддерживает своих казаков. Но не все готовы оказывать помощь для СВО. Вот и Николай Белослудцев посетовал, что перестал общаться с несколькими друзьями из-за их осуждения СВО.
«Только из-за фраз „Я их туда не посылал“ или „Эта страна…“ я потерял троих хороших друзей-приятелей, у которых попросил спонсорских средств на приобретение гуманитарной помощи бойцам. И это говорят люди, занимающие серьезное положение в обществе?! Один даже ушел из депутатов, чтобы политика не мешала ему зарабатывать деньги. Зато помощь поступает даже от малознакомых людей. Например, мой сосед по дому при встрече просто отдал 100 тысяч рублей на поддержку казаков», — вспоминает атаман.
Есть у атамана и другие знакомые, которые не бравируя, отдают свои деньги на покупку военного снаряжения. Все пожертвования, говорит Белослудцев, проходят через бухгалтерию землячества. Не смотря на скромные возможности, все-таки удалось собрать 10 млн рублей. На эти деньги купили квадрокоптеры и антидроновые ружья.
В сборе благотворительных средств для СВО активно принимают участие и церковные приходы Тюменской области.
«Наши казаки рассказывали, что как-то вечером на линии фронта раздался стук в дверь блиндажа. Выглянули, а на пороге стоит святой отец Евгений Пуртов, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца из поселка Боровский. Он взял отпуск за свой счет и, загрузив гуманитарной помощью купленный для бойцов УАЗ, отправился на передовую», — отмечает собеседник издания.
С начала СВО Боровская паства отправила на передок уже три автомобиля.
Есть еще один священник, который и сейчас находится на Донбассе. Служитель казачьего храма Серафима Саровского проводил в зону СВО сына и зятя. Последний — Андрей Зайцев погиб, спасая своего командира, за что посмертно награжден Орденом Мужества.
Питанием бойцы обеспечены, поэтому продуктовые наборы уже для бойцов не актуальны. Но каким-то локальным деликатесам они всегда рады. По словам Николая Белослудцева, настоящий восторг у ребят вызвала посылка с вяленной рыбой.
А вот чего действительно сейчас не хватает на передке — это автомобильной резины, всегда нужны канистры, баки, радиостанции, носилки, приборы для ночного видения и бесшумной стрельбы, тепловизоры, квадрокоптеры и антидроновые ружья.
«На переднем крае нет связи. Переписка с родственниками возможна лишь в телеграме, если есть интернет. Алкоголь категорически запрещен. Наверное, чтобы коротать время отдыха, парни попросили прислать им баян», — поясняет Белослудцев.
Атаман рассказал и про бытовые условия на СВО. Он отметил, что они хоть и суровые, бойцы живут в блиндажах и землянках, и конечно, очень скучают по домашнему комфорту и уюту. Так, один из казаков в заброшенном доме оборудовал баню. Правда, потом ее разбили, но зато какое-то время, военнослужащие могли здесь отдохнуть. Скорее всего баню уничтожили по наводке, предполагает Белослудцев. Ведь на Донбассе к российским военнослужащим относятся по-разному. Среди местных хватает тех, кто работает на врага. По счастливой случайности, в бане на тот момент никого не было и обошлось без жертв.
Вообще, находится в зданиях и блиндажах во время обстрела — опасно. Лучшее укрытие — окопы.
«Мишенями становятся те, кто стесняется справлять нужду в окопе и лезет за его пределы, и те, кто в открытую курит по ночам», — отмечает атаман.
Николай Белослудцев уверен, что в зоне специальной военной операции главные люди — это не герои, а трудяги. К победе ведут бойцы, которые без устали роют окопы, идут в атаки, осторожничают во время прилетов и не торопятся в отпуск.
«На фронте сразу становится видно, что из себя представляет человек. Фронтовое братство — реальная вещь. Среди наших нет дезертиров, но без „залетчиков“ не обходится», — резюмировал глава тюменского казачества.