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Дочке тюменского бойца, спасшего командира ценой жизни, передали Орден Мужества

Дочке тюменского бойца, спасшего командира ценой жизни, передали Орден Мужества

29 августа 2023, 08:38
Фото: Читатель "Нашего Города"
Семье погибшего в зоне специальной военной операции Андрея Зайцева, тюменского казака, связиста с позывным «Апостол», вручили государственную награду героя — Орден Мужества.

Памяти погибшего мужа его супруга Полина посвятила стихотворение. Своим произведением она поделилась с редакцией «Нашего Города»:

Маленькими ручками крепко прижимали,

Дочки неустанно маму обнимали

Крошечным сердечком, много понимая,

Дочки говорили, что расправив крылья,

Там за облаками, папа наблюдает.

 

Орден в ручках держат, и хохочут тут же

-Мама посмотри, за окошком солнце!

-Мама посмотри, радуга цветная!

-На, держи букетик, давай поставим в вазу.

 

За окошком солнце, радуга цветная,

Но собрать бы мысли,

Да сложить бы в смыслы,

Орден я держу, слабыми руками,

И душа моя не сломлена врагами.

Андрей Зайцев погиб в ходе боя под Артемовском 28 июня этого года. Тюменец ценой своей жизни спас своего командира. Он вынес на себе раненого друга из-под обстрела, который не стихал на протяжении одиннадцати часов, и передал медикам. А сам вернулся продолжать бой. На следующий день «Апостол» получил смертельное ранение.

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«Наш Город» писал, что в память о самоотверженном тюменце друг спасенного командира написал стих. Андрею Зайцеву было всего 30 лет. В Тюмени у него остались жена и двое дочерей.

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