Дочке тюменского бойца, спасшего командира ценой жизни, передали Орден Мужества

Андрей Зайцев погиб в ходе боя под Артемовском 28 июня этого года. Тюменец ценой своей жизни спас своего командира. Он вынес на себе раненого друга из-под обстрела, который не стихал на протяжении одиннадцати часов, и передал медикам. А сам вернулся продолжать бой. На следующий день «Апостол» получил смертельное ранение.