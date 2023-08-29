Дочке тюменского бойца, спасшего командира ценой жизни, передали Орден Мужества

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Памяти погибшего мужа его супруга Полина посвятила стихотворение. Своим произведением она поделилась с редакцией «Нашего Города»:
Маленькими ручками крепко прижимали,
Дочки неустанно маму обнимали
Крошечным сердечком, много понимая,
Дочки говорили, что расправив крылья,
Там за облаками, папа наблюдает.
Орден в ручках держат, и хохочут тут же
-Мама посмотри, за окошком солнце!
-Мама посмотри, радуга цветная!
-На, держи букетик, давай поставим в вазу.
За окошком солнце, радуга цветная,
Но собрать бы мысли,
Да сложить бы в смыслы,
Орден я держу, слабыми руками,
И душа моя не сломлена врагами.
Андрей Зайцев погиб в ходе боя под Артемовском 28 июня этого года. Тюменец ценой своей жизни спас своего командира. Он вынес на себе раненого друга из-под обстрела, который не стихал на протяжении одиннадцати часов, и передал медикам. А сам вернулся продолжать бой. На следующий день «Апостол» получил смертельное ранение.
«Наш Город» писал, что в память о самоотверженном тюменце друг спасенного командира написал стих. Андрею Зайцеву было всего 30 лет. В Тюмени у него остались жена и двое дочерей.