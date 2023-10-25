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Posted 25 октября, 10:34

Published 25 октября, 10:34

Modified 25 октября, 10:37

Updated 25 октября, 10:37

В Тюмени простятся с погибшим на СВО молодым офицером

«Он был человек души»: в Тюмени простятся с погибшим на СВО молодым офицером

25 октября 2023, 10:34
Фото: Ольга Лузина / 1MI

В Тюмени простятся с погибшим на СВО молодым офицером

27-летний Николай Майер погиб в зоне СВО при выполнении боевых задач. Его мама рассказала, каким человеком был ее сын.

Житель поселка Боровский Николай Майер погиб 15 октября при исполнении долга в зоне специальной военной операции, ему было 27 лет. По словам мамы бойца Ирины Майер, о том, что ее сын уехал защищать Родину, она узнала только после его смерти.

Фото: Ирина Майер
«Мой сын окончил ТВВИКУ, после чего по распределению уехал в Грозный. Видимо, отправиться на СВО он решил там. О том, что он в зоне боевых действий, мы, получается, узнали только через полтора месяца. Своим сослуживцам нам рассказывать об этом он не велел», — рассказала мать Николая.

По словам Ирины, ее сын был опорой в семье: он оберегал ее, бабушку и 13-летнюю сестру, а ссор в семье никогда не было. Воспитывался Николай без отца. До 18 лет он носил фамилию Дегтеренко, а позже взял фамилию матери — Майер. Погиб он под этой фамилией.

«Учителя его любили, хоть он и не был отличником. Для него на первом месте был спорт: он занимался футболом, лыжами. Никто о нем плохо не отзывался. Даже лучше сказать, что он был человеком души», — поделилась Ирина.
Фото: Ирина Майер

Николай не любил две вещи: сидеть на месте и беспорядок, наведение в доме чистоты было для него чем-то вроде хобби.

Какую конкретно должность занимал в зоне СВО и как погиб ее сын Ирина не знает, об этом ей не сообщили.

«В справке написано, что лейтенант. Вроде копал окопы, а вроде был сапером. Кто-то говорит, что служил в инженерных войсках», — поделилась предположениями мать Николая.
Фото: Ирина Майер

Но, как ей рассказали сослуживцы бойца, в тылу он не сидел. Мать переживает, что автобусов на всех не хватит: попрощаться приедут даже его друзья из Грозного.

Прощание с бойцом пройдет 27 октября в здании ТВВИКУ имени маршала А. И. Прошлякова. Надо отметить, что дату похорон перенесли уже в третий раз. Ранее борт с телом покойного задержали.

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