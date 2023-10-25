«Он был человек души»: в Тюмени простятся с погибшим на СВО молодым офицером

По словам Ирины, ее сын был опорой в семье: он оберегал ее, бабушку и 13-летнюю сестру, а ссор в семье никогда не было. Воспитывался Николай без отца. До 18 лет он носил фамилию Дегтеренко, а позже взял фамилию матери — Майер. Погиб он под этой фамилией.