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Posted 24 октября, 06:26

Published 24 октября, 06:26

Modified 24 октября, 06:28

Updated 24 октября, 06:28

В тюменской деревне на пожаре погиб мужчина

В тюменской деревне на пожаре погиб мужчина

24 октября 2023, 06:26
Фото: МЧС
Трагедия произошла во вторник утром, 24 октября, в деревне Большекрутинская Омутинского муниципального района. Во время пожара в частном доме погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 8:28. На место происшествия были направлены шесть человек и три единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление внутри дома.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. К сожалению, во время ЧП погиб мужчина. В настоящее время причина возникновения выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 октября в деревне Суклем Упоровского района произошел пожар в частном одноэтажном доме, в результате которого погибла женщина. Общая площадь возгорания составила более 230 квадратных метра.

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