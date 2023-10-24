В тюменской деревне на пожаре погиб мужчина

Posted 24 октября, 06:26
Published 24 октября, 06:26
Modified 24 октября, 06:28
Updated 24 октября, 06:28
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 8:28. На место происшествия были направлены шесть человек и три единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление внутри дома.
Общая площадь пожара составила два квадратных метра. К сожалению, во время ЧП погиб мужчина. В настоящее время причина возникновения выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 октября в деревне Суклем Упоровского района произошел пожар в частном одноэтажном доме, в результате которого погибла женщина. Общая площадь возгорания составила более 230 квадратных метра.