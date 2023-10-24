57% тюменцев не хватает зарплаты на самое необходимое

Согласно данным портала «Город Работ» в Тюмени средняя заработная плата административного персонала составляет 36,9 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный доход медиков, по информации Росстата, составляет от 52-55 тысяч рублей (средний и младший медперсонал) до 113 тысяч рублей (врачи). Средняя заработная плата в Тюменской области в целом за год увеличилась почти на 15% и достигла 72 тысячи 966 рублей, заверяет Тюменьстат.