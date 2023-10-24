57% тюменцев не хватает зарплаты на самое необходимое

Posted 24 октября, 06:06
Published 24 октября, 06:06
Modified 24 октября, 06:09
Updated 24 октября, 06:09
По данным исследования HeadHunter, заработной платы на покрытие расходов хватает только 11% тюменцев. Еще 31% ежемесячной заработной платы на основные нужды хватает, но с трудом.
25% жителей областной столицы отметили, что для покрытия основных нужд им недостает до 15 тысяч рублей в месяц. 13% — порядка 20 тысяч рублей, 64% — более 20 тысяч рублей.
Показательно, что по сравнению с 2022 годом доля тех жителей Тюменской области, которым не хватает зарплаты, выросла на 16 процентных пунктов. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 11 п. п.
Согласно данным портала «Город Работ» в Тюмени средняя заработная плата административного персонала составляет 36,9 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный доход медиков, по информации Росстата, составляет от 52-55 тысяч рублей (средний и младший медперсонал) до 113 тысяч рублей (врачи). Средняя заработная плата в Тюменской области в целом за год увеличилась почти на 15% и достигла 72 тысячи 966 рублей, заверяет Тюменьстат.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали перечень самых высокооплачиваемых вакансий в регионе. В него вошли машинисты, начальники, командиры воздушного судна.