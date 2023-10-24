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Posted 24 октября, 06:06

Published 24 октября, 06:06

Modified 24 октября, 06:09

Updated 24 октября, 06:09

57% тюменцев не хватает зарплаты на самое необходимое

57% тюменцев не хватает зарплаты на самое необходимое

24 октября 2023, 06:06
Фото: 1MI
Более 55% сотрудников тюменских компаний сообщили о том, что им не хватает заработной платы на основные нужды. При этом, большая часть из них — это представители сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%).

По данным исследования HeadHunter, заработной платы на покрытие расходов хватает только 11% тюменцев. Еще 31% ежемесячной заработной платы на основные нужды хватает, но с трудом.

25% жителей областной столицы отметили, что для покрытия основных нужд им недостает до 15 тысяч рублей в месяц. 13% — порядка 20 тысяч рублей, 64% — более 20 тысяч рублей.

Показательно, что по сравнению с 2022 годом доля тех жителей Тюменской области, которым не хватает зарплаты, выросла на 16 процентных пунктов. Доля тех, кому зарплаты достаточно, сократилась на 11 п. п.

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Согласно данным портала «Город Работ» в Тюмени средняя заработная плата административного персонала составляет 36,9 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный доход медиков, по информации Росстата, составляет от 52-55 тысяч рублей (средний и младший медперсонал) до 113 тысяч рублей (врачи). Средняя заработная плата в Тюменской области в целом за год увеличилась почти на 15% и достигла 72 тысячи 966 рублей, заверяет Тюменьстат.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали перечень самых высокооплачиваемых вакансий в регионе. В него вошли машинисты, начальники, командиры воздушного судна.

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