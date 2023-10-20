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В Тюмень прилетел важный министр

В Тюмень прилетел важный министр

20 октября 2023, 07:13
Фото: 2 ГИС
С рабочим визитом в областной столице находится министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он принимает участие во Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей многонационального народа России».

Мероприятие посвящено предстоящему 30-летию Конституции Российской Федерации. По словам Фалькова, значимость Конституции РФ невозможно переоценить — она является основой всей правовой системы страны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что Конституция России выступает для всех стратегическим ориентиром.

«Традиционные духовные и нравственные ценности, суверенитет и многонациональное единство, наше сплочение вокруг национального лидера — это фундаментальная основа для сохранения страны и ее устойчивого развития», — отметил губернатор.
В Тюменской области до конца года откроют новый Центр гимнастики
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольке в четверг, 19 октября, был открыт новый Центр гимнастики. Участие в церемонии открытия принял президент России Владимир Путин посредством телемоста.

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