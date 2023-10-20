В Тюмень прилетел важный министр

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Мероприятие посвящено предстоящему 30-летию Конституции Российской Федерации. По словам Фалькова, значимость Конституции РФ невозможно переоценить — она является основой всей правовой системы страны.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что Конституция России выступает для всех стратегическим ориентиром.
«Традиционные духовные и нравственные ценности, суверенитет и многонациональное единство, наше сплочение вокруг национального лидера — это фундаментальная основа для сохранения страны и ее устойчивого развития», — отметил губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольке в четверг, 19 октября, был открыт новый Центр гимнастики. Участие в церемонии открытия принял президент России Владимир Путин посредством телемоста.