В Тюменской области до конца года откроют новый Центр гимнастики

Указано, что в новом здании будут проходить спортивные мероприятия регионального и федерального уровней. Одновременно в Центре смогут заниматься более 100 спортсменов, зрительный зал сможет принять порядка 350 человек. Предусмотрены тренажерный зал, залы для хореографии, спортивной и фитнес-аэробики. На каждом этаже распожатся раздевалки с душевыми и санузлами. Оборудованы медицинский кабинет и тренерская.