В Тюменской области до конца года откроют новый Центр гимнастики

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:01
Указано, что в новом здании будут проходить спортивные мероприятия регионального и федерального уровней. Одновременно в Центре смогут заниматься более 100 спортсменов, зрительный зал сможет принять порядка 350 человек. Предусмотрены тренажерный зал, залы для хореографии, спортивной и фитнес-аэробики. На каждом этаже распожатся раздевалки с душевыми и санузлами. Оборудованы медицинский кабинет и тренерская.
На втором этаже оборудуют буфет на 25 посадочных мест. Для маломобильных групп населения установят лифт, организуют комфортные санитарные зоны.
Четырёхэтажный спортивный комплекс в 7-а мкрн на улице Нефтехимиков Тобольска планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возведут промышленный прачечный комплекс. Работы по строительству фабрики-прачечной стоимостью 500 миллионов рублей и мощностью 300 тонн в месяц будет вести группа компаний Cotton Way.