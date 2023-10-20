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Тюменские власти не справляются со сносом гаражей и погребов

Власти Тюмени ополчились на горожан из-за самовольных гаражей

20 октября 2023, 05:44
Фото: 1MI

Тюменские власти не справляются со сносом гаражей и погребов

Жители Тюмени отказываются в добровольном порядке демонтировать установленные самовольно гаражи и погреба. На сегодняшний день в областной столице насчитывается около 4 тысяч таких строений.

По словам главы управы Калининского административного округа Олега Савчука, работа по сносу самовольных объектов ведется в Тюмени в течение 17 лет. Но из-за того, что демонтировать строения приходится посредством решений суда ликвидация таких построек затягивается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут отдать под реализацию КРТ еще один земельный участок — на Маяке. Реновацию могут провести в квадрате улиц Магнитогорская — Ростовская — Амурская — Восстания.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Гаражи#Самовольные постройки
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