Уволенная из-за откровенных фото ишимская учительница переезжает в Тюмень

По словам Анастасии, в Ишиме она регулярно ходит на собеседования. Ей уже предложили несколько вакансий. В частности, менеджером в офис, культорганизатором в одну из фирм. Однако там есть свои нюансы — в первом случае неудобный график работы, во втором — полная переквалификация.