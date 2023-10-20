Уволенная из-за откровенных фото ишимская учительница переезжает в Тюмень

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
«Планирую начать свою жизнь с чистого листа. Возможно, у меня появится шанс устроится на хорошую работу с достойной заработной платой. Планирую продолжить и в Тюмени заниматься моделингом — в Тюмени эта сфера более развита, нежели в Ишиме. Я не знаю, получится у меня или нет — в меня никто не верит, нет никакой поддержки. Если честно, то я уже не верю в себя сама. Постоянно чего-то боюсь, а на самом деле хочется стабильности», — рассказала девушка.
По словам Анастасии, в Ишиме она регулярно ходит на собеседования. Ей уже предложили несколько вакансий. В частности, менеджером в офис, культорганизатором в одну из фирм. Однако там есть свои нюансы — в первом случае неудобный график работы, во втором — полная переквалификация.
«Также отправила резюме в Ишимский медицинский колледж, в Сбербанк», — отметила девушка.
Ранее «Наш Город» писал, что педагога-организатора Анастасию Шумилову вынудили уволиться из школы из-за откровенных фото в сети. На педагога нажаловался местный активист Владимир Воронин, который посчитал снимки, сделанные во время фотосессий, чем-то непристойным. Позже девушку пригласили в Москву принять участие в съемке программы «Мужское/Женское». Передача вышла в эфир в конце сентября.