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Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за отказ от участия в СВО

Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за отказ от участия в СВО

20 октября 2023, 07:14
Фото: Антон Засимов / 1MI
С данным предложением глава Следкома выступил во время военно-научной конференции. Он также счел необходимым ужесточение процедуры проверки иностранцев на российских границах.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, отказывающихся участвовать в СВО, нужно лишать гражданства. Данное предложение он выдвинул на военно-научной конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе».

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«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин. Видео его выступления было опубликовано на сайте Следственного комитета.

Поимо этого, по мнению главы ведомства, у мигрантов следует брать отпечатки пальцев при пересечении российской границы, а также в обязательном порядке выдавать им российские сим-карты.

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#Общество#Тюменская область#Мигранты#Нелегальные мигранты#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#СВО#Любовь Селезнева
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