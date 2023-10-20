Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за отказ от участия в СВО

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, отказывающихся участвовать в СВО, нужно лишать гражданства. Данное предложение он выдвинул на военно-научной конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений — основа безопасности страны на современном этапе».
«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин. Видео его выступления было опубликовано на сайте Следственного комитета.
Поимо этого, по мнению главы ведомства, у мигрантов следует брать отпечатки пальцев при пересечении российской границы, а также в обязательном порядке выдавать им российские сим-карты.