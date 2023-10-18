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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Мигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ

Мигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ

18 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI
Тюменские дачники жалуются на большой приток мигрантов, из-за которых растут членские взносы. На данный момент проблему нельзя устранить законным путем.

Поскольку законодательством не установлено, какое количество человек может проживать в дачных домах, мигранты могут селиться сразу по 8-10 человек на одном участке. Это значительно повышает расходы на коммунальные услуги, что в итоге и приводит к нехватке членских взносов на оплату. Увеличение этих взносов приведет непосредственно к общему негодованию.

По словам председателя регионального отделения союза садоводов России Алексея Кучерова, решить эту проблему крайне непросто. С подобной ситуацией столкнулись председатели многих СНТ города Тюмени.

#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#ЖКХ#Коммунальные услуги#Дачники#Садоводы#Дмитрий Балобанов
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