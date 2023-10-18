Мигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Поскольку законодательством не установлено, какое количество человек может проживать в дачных домах, мигранты могут селиться сразу по 8-10 человек на одном участке. Это значительно повышает расходы на коммунальные услуги, что в итоге и приводит к нехватке членских взносов на оплату. Увеличение этих взносов приведет непосредственно к общему негодованию.
По словам председателя регионального отделения союза садоводов России Алексея Кучерова, решить эту проблему крайне непросто. С подобной ситуацией столкнулись председатели многих СНТ города Тюмени.