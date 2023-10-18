Мигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ

Поскольку законодательством не установлено, какое количество человек может проживать в дачных домах, мигранты могут селиться сразу по 8-10 человек на одном участке. Это значительно повышает расходы на коммунальные услуги, что в итоге и приводит к нехватке членских взносов на оплату. Увеличение этих взносов приведет непосредственно к общему негодованию.