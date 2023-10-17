Курганские стражи порядка задержали в Тюмени мигранта, обманувшего пенсионерку

Мошенник разговаривал с потерпевшей на протяжении нескольких часов, не давая связаться с близкими. В общей сложности пенсионерка отдала аферистам 185 тысяч рублей, а о том, что она стала жертвой мошенников, узнала позже, когда смогла позвонить родственникам.