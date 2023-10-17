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Пожилая женщина отдала аферистам 185 тысяч рублей

Курганские стражи порядка задержали в Тюмени мигранта, обманувшего пенсионерку

17 октября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Пожилая женщина отдала аферистам 185 тысяч рублей
Молодой человек узнал о варианте заработка в одной из социальных сетей. Долго проработать курьером у него не получилось.

Сотрудники уголовного розыска Курганской области задержали 24-летнего мигранта, обманувшего пожилую женщину.

Молодой человек нашел этот способ заработка через один из мессенджеров. При этом, он знал, что закон ему придется преступить. Будучи курьером, подозреваемый получил деньги, которые ему передала обманутая пожилая женщина.

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11 октября в доме 86-летней пенсионерки раздался звонок. Неизвестный человек представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что родственница женщины попала в аварию и нуждается в помощи.

Мошенник разговаривал с потерпевшей на протяжении нескольких часов, не давая связаться с близкими. В общей сложности пенсионерка отдала аферистам 185 тысяч рублей, а о том, что она стала жертвой мошенников, узнала позже, когда смогла позвонить родственникам.

Курьера оперативники задержали в Тюмени, часть средств у него изъяли. Он подозревается в совершении аналогичных преступлений на территориях и других регионов. Молодой человек находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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