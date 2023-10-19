В Тюмени спасли мужчину, который чуть не упал с Моста влюбленных

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске школьники спасли тонущего мужчину. Ребята рыбачили на берегу Иртыша, когда заметили в воде спасательный жилет. Они попытались его вытащить, но поняли, что жилет надет на человека. Подростки позвали на помощь взрослых, которые помогли вытащить мужчину на берег.