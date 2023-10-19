В Тюмени спасли мужчину, который чуть не упал с Моста влюбленных

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:20
Мужчину за перилами Моста в бессознательном состоянии обнаружили сотрудники полиции и незамедлительной вызвали спасателей на помощь. Вызов на оказание содействия поступил по Системе-112 в 2:25 ночи. До прибытия спасателей, в опасной зоне безопасность тюменца обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
При помощи альпинистского снаряжения спасатели ГКУ ТО «ТОСЭР» переместили молодого человека в безопасное место и передали его сотрудникам службы медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Как юноша оказался на перилами Моста влюбленных — остается загадкой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске школьники спасли тонущего мужчину. Ребята рыбачили на берегу Иртыша, когда заметили в воде спасательный жилет. Они попытались его вытащить, но поняли, что жилет надет на человека. Подростки позвали на помощь взрослых, которые помогли вытащить мужчину на берег.